۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۳

واحدبین الملل دانشگاه آزاداسلامی قشم دانشجوی ارشد می پذیرد

قشم - خبرگزاری مهر: رئیس واحد بین الملل قشم دانشگاه آزاد اسلامی گفت: این دانشگاه از بین داوطلبان شرکت کننده در آزمون کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی برای نیم سال اول سال تحصیلی 92-91 در 12 رشته دانشجو می پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، منصور آزاد با اعلام این خبر افزود: این رشته ها شامل مدیریت بازرگانی ، بازاریابی ، مدیریت بازرگانی، تحول، مدیریت بازرگانی،مالی، مدیریت آموزشی، مدیریت صنعتی، مهندسی معماری و حسابداری است.

وی از رشته های مهندسی رایانه و نرم افزار، آموزش زبان انگلیسی، حقوق بین الملل، جزا و جرم شناسی ، عمومی ، علوم سیاسی و روابط بین الملل به عنوان سایر رشته ها نام برد.

رئیس واحد بین الملل قشم دانشگاه آزاد اسلامی ادامه داد: داوطلبانی که در امتحان ورودی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی امتحان داده و قبول نشدند ،می توانند برای ثبت نام این واحد مراجعه کنند.

