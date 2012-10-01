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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۲۴

سردارآقاخانی:

پلیس به 14 هزار نفر شهروندان مشاوره داده است

پلیس به 14 هزار نفر شهروندان مشاوره داده است

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی استان اصفهان گفت: پلیس اصفهان در سال گذشته به بیش از 14 هزار نفر از شهروندان مشاوره ارائه داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا آقاخانی صبح دوشنبه در مراسم صبحگاه مشترک نیروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به کاهش پنج جرم ویژه در اصفهان اظهار داشت: در اصفهان طی ماه های اخیر افزایش 11درصدی دستگیری قاچاقچیان را داشته ایم.

وی با اشاره به کاهش تصادفات فوتی و نیز محصولات  ماهواره ای افزود: در سال گذشته نیز مردم با سامانه 197 حدود 140 هزار تماس و نظرات خود را نسبت به پلیس بیان کرده‌اند.

فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به مهم‌ترین اقدامات نیروی انتظامی در اصفهان تصریح کرد: طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محور امنیت محله‌ها، پاسگاه‌ها و برخورد با خرده فروشان مواد مخدر، جمع‌آوری تجهیزات ماهواره‌ای در راس قرار گرفته است.

وی افزود: طرح جمع‌آوری معتادان، کنترل بر اماکن عمومی سطح استان و ایجاد نظم و آرامش از دیگر اقدامات پلیس اصفهان است.

آقاخانی با بیان اینکه در شورای برنامه‌ریزی استان اصفهان با کمک سایر مسئولان برای برقراری امنیت و نظم برنامه‌ریزی شده است، گفت: 14 هزار نفر از مراکز مشاوره نیروی انتظامی استان اصفهان در سال گذشته استفاده کرده‌اند.
 

کد مطلب 1709703

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