نقاط اشتراک تهران و مسکو در مورد سوریه/ پیام روشن روسیه به تحرکات غرب

"سید محمود رضا سجادی" سفیر جمهوری اسلامی ایران در روسیه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره تحولات سوریه اظهار داشت: موضوع سوریه یک موضوع منطقه ای نیست، یک خطر بین المللی است. یعنی غرب دارد یک فرمول جدید را در سطح بین المللی برای اعمال یک دیکتاتوری نوین را پیاده می کند.

وی تاکید کرد: این معنی ندارد که غرب چون به نتایجی درباره سوریه رسیده، مجاز باشد اراده خود را به ملتها تحمیل کند و خارج از عرف و حقوق بین المللی با اجیر کردن مزدوران مسلح، نظامی را که حمایت ملتی را به همراه دارد ساقط کند.



سفیر ایران در مسکو افزود: بنابراین مهمترین وجه مشترک تهران و مسکو این است که اجازه نمی دهیم طرح یکجانبه گرایانه آمریکا و غربیها در سوریه اجرا شود. به نظرمن همکاری ما روسیه تاکنون بسیار موثر بوده و جلوی حمله نظامی به نحوی که در لیبی رخ داد را گرفت و همانطور که می بینیم آرامش را به این کشور بازگرداند.

وی در پاسخ به این سوال که برخی معتقدند روسیه درباره سوریه دست به معامله خواهد زد گفت: یکی از تلاشهای غرب ایجاد ابهام و ذهنیت منفی درباره روسیه است. مسئله این است که اگر مسکو درباره سوریه کوتاه بیاید آینده امنیتی خود را با مشکل مواجه کرده است.

به گفته وی اگر آمریکا موفق شود با جوسازی و با عده ای تروریست حکومت کشوری را عوض کند، دیر یا زود روسیه هم گرفتار خواهد شد. من فکر نمی کنم چنین نگاهی از سوی روسها درباره سوریه که می تواند به نوبه خود امنیت بین الملل را تحت الشعاع قرار دهد، وجود داشته باشد.



وی تاکید کرد: دخالت آمریکا در سوریه و تغییر رژیم در این کشور خط قرمز کرملین است. البته مردم سوریه نشان داده اند که در کنار نظام بشار اسد قرار دارند و اگر این حمایتها نبود نظام این کشور تاکنون ساقط می شد. سجادی همچنین درباره تحرکات نظامی روسیه در بندر طرطوس اظهار داشت: این تحرکات پیام روشنی به آمریکا محسوب می شود و بیانگر این است که روسیه اجازه دخالت نظامی در سوریه را نمی دهد.