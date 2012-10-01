به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات لیگ برتر از هفته‎های دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر از سوی سازمان لیگ اعلام شد که این برنامه‌ها به شرح زیر است:

هفته دوازدهم

جمعه - 28/7/91

* فجرشهیدسپاسی شیراز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز

* گهر زاگرس دورود - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج

* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 16:50، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم

* صنعت نفت آبادان - داماش گیلان، ساعت 18:05، ورزشگاه تختی آبادان

شنبه - 29/7/91

* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز

* ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* ملوان بندرانزلی - سایپای البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی

* پیکان تهران - مس کرمان، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی تهران

یکشنبه - 30/7/91

* پرسپولیس - راه آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

هفته سیزدهم

پنجشنبه - 4/8/91

* پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران

* داماش گیلان - گهر زاگرس دورود، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت

* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* استقلال - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران

جمعه - 5/8/91

* مس کرمان - پرسپولیس تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه امام (ع) کرمان

* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان تهران

* آلومینیوم هرمزگان - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس

* فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز