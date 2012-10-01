به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه مسابقات لیگ برتر از هفتههای دوازدهم و سیزدهم لیگ برتر از سوی سازمان لیگ اعلام شد که این برنامهها به شرح زیر است:
هفته دوازدهم
جمعه - 28/7/91
* فجرشهیدسپاسی شیراز - نفت تهران، ساعت 15:30، ورزشگاه دستغیب شیراز
* گهر زاگرس دورود - فولاد خوزستان، ساعت 15:30، ورزشگاه انقلاب کرج
* صبای قم - سپاهان اصفهان، ساعت 16:50، ورزشگاه یادگار امام (ره) قم
* صنعت نفت آبادان - داماش گیلان، ساعت 18:05، ورزشگاه تختی آبادان
شنبه - 29/7/91
* تراکتورسازی تبریز - استقلال تهران، ساعت 15، ورزشگاه یادگار امام (ره) تبریز
* ذوب آهن اصفهان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* ملوان بندرانزلی - سایپای البرز، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی بندرانزلی
* پیکان تهران - مس کرمان، ساعت 15:45، ورزشگاه تختی تهران
یکشنبه - 30/7/91
* پرسپولیس - راه آهن تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
هفته سیزدهم
پنجشنبه - 4/8/91
* پیکان تهران - ذوب آهن اصفهان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی تهران
* داماش گیلان - گهر زاگرس دورود، ساعت 15:30، ورزشگاه شهید عضدی رشت
* سپاهان اصفهان - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* استقلال - نفت تهران، ساعت 18، ورزشگاه آزادی تهران
جمعه - 5/8/91
* مس کرمان - پرسپولیس تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه امام (ع) کرمان
* سایپای البرز - صنعت نفت آبادان، ساعت 15:15، ورزشگاه انقلاب کرج
* راه آهن تهران - ملوان بندرانزلی، ساعت 15:15، ورزشگاه اکباتان تهران
* آلومینیوم هرمزگان - صبای قم، ساعت 18، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس
* فولاد خوزستان - فجرسپاسی شیراز، ساعت 18، ورزشگاه تختی اهواز
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