بودجه شهرداری شهرکرد 425 میلیارد ریال است

به گزارش خبرنگار مهر، نورالله غلامیان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه 425 میلیارد و 750 میلیون ریال اعتبار بودجه شهرداری در سال جاری است، اظهار داشت: این میزان بودجه در سه بخش خدمات اداری، شهری و عمرانی هزینه می شود.

وی با بیان اینکه از بودجه شهرداری به هفت سازمان شهرداری نیز کمک خواهد شد، بیان داشت: از میزان اعتبار 68 میلیارد تومان در خدمات اداری شهرداری، 45 میلیارد و 264 میلیون ریال در بخش خدمات شهری و 298 میلیارد و 130 میلیون ریال در بخش عمرانی هزینه می شود.

غلامیان با بیان اینکه دغدغه اصلی شهرداری مدیریت هزینه و مدیریت در امد است، اذعان داشت: تملک های دارایی دولت برای شهرای محدود است و اگر تملک داریی زیادی از سوی دولت به شهرداری ها صورت می گرد خدمات و اقدامات بیشتری برای شهروندان صورت می گرفت.

شهردار شهرکرد با اشاره به اینکه تملک داریی دولت به شهرداری شهرکرد در سال جار ی500 میلیون است، بیان داشت: مشارک مالی مردم نسبت به دوره مشابه سال سال گذشته 10 درصد رشد داشته و مردم در مسائل اقتصادی مشارکت خوبی با شهرداری داشته اند.

غلامیان با بیان اینکه تعداد پروژه های عمرانی شهرداری 40 پروژه است، تصریح کرد: از جمله پروژه های مهم شهرداری شهرکرد برج های دو قلو،ادامه بلوار کاشانی به معلم، کمربندی جنوب شرق شهرکرد و عقب نشینی خیابان ملت است.

وی با اشاره به اینکه طرح تفضیلی و جامعه برج های دو قلو در کیمسون ماده پنج و شورای ترافیک به تصوب رسیده است، بیان داشت: این پروژه جزء پروژه های که موجب رشد اقتصادی شهرکرد و استان خواهد بود.

شهردار شهرکردبیان داشت: 700 واحد پارکینگ در خود برج ها و 325 پارکینک در شعاع 500 متری برج های دو قلو و ایجاد پنج پارک سوار در سطح شهر برای این برج ها طراحی شده است.

وی عنوان کرد: برج های دوقلو برای استان و شهر شهرکرد به عنوان یک نماد خواهد بود.