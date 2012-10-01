قیمت انواع برنج در شالیکوبی های مازندران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، قیمت انواع ارقام محلی با کمی افزایش نسبت به هفته گذشته از هر کیلوگرم 33 تا 34 هزار ریال، ارقام پر محصول فجر 35 و خزر 21هزار و 500 ریال، شیرودی 20 هزار ریال و ندا و نعمت 15تا 17هزار ریال اعلام شد.



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پایان یافتن برداشت شالی از 239هزار هکتار شالیزارهای استان، گفت: امسال بیش از یک میلیون و 450 هزار تن شلتوک برنج در استان برداشت شد.



یحیی ابطالی، سطح زیرکشت ارقام پر محصول برنج استان در سالجاری را 76 هزار و 917هکتار و ارقام محلی را 162هزار و 83 هکتار اعلام کرد.

برداشت 30 درصد نارنگی پیش رس مازندران



معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران گفت: تاکنون 30 درصد از نارنگی های پیش رس باغ های مازندران برداشت شده است.

یحیی ابطالی پیش بینی کرد که امسال حدود 96 تن نارنگی پیش رس در استان برداشت شود و افزود: برداشت ارقام پیش رس نارنگی شامل نظیر میاگاوا، اکتیو و هوشیموتو در باغ های مرکبات مازندران از پانزدهم شهریور ماه امسال آغاز شد.



وی اضافه کرد: با توجه به شرایط جوی از جمله روزهای آفتابی مناسب، دمای مطلوب و باران کافی، محصول دهی باغ های مرکبات استان مطلوب است.

برداشت کلزا در 5 هزار هکتار اراضی بهشهر

مدیر جهاد کشاورزی بهشهر از پیش بینی کشت کلزا در پنج هزار هکتار از اراضی زراعی این شهرستان در سالجاری خبر داد.

غلامرضا قنبری اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت نهاده ها و هزینه عملیات خاک ورزی در سالجاری، شرایط کشت و کار در مقایسه با سال قبل تفاوت خواهد داشت.



وی افزود: برگزاری کلاس های آموزشی و ارائه روش های نوین و علمی به کشاورزان برای افزایش تولید و کاهش هزینه ها ، کمک مؤثری برای کشاورزان خواهد بود.