به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی تقوی در نشست خبری پیش از دیدار تیمش با پرسپولیس در ابتدا صعود تیم نوجوانان ایران به جام جهانی را تبریک گفت و در خصوص شرایط پرسپولیس اظهار داشت: پرسپولیس تیم بسیار خوب و پرمهره‌ای است و من با این موضوع که می‌گویند الان زمان باخت تیم پرسپولیس است موافق نیستم.

وی اضافه کرد: پرسپولیسی‌ها امتیازهایی که باید از دست می‌دادند را از دست داده‌اند. در این چند روز روی کادر فنی و بازیکنان این تیم حساسیت‌های بسیاری وجود داشت و قطعا بهترین کیفیت و بهترین بازی خود را در بازی مقابل سایپا ارائه می‌کنند.

سرمربی سایپا بازی با پرسپولیس را آزمون سختی برای شاگردان جوانش برشمرد و افزود: امیدوارم تیم ما در این بازی موفق و سربلند باشد.

خبرنگاری در خصوص عملکرد پرنوسان تیم سایپا در هفته‌های اخیر و اینکه پیش بینی می‌کنم این نوسان در پایان فصل جایگاه خوب و یا جایگاه بدی را برای تیم رقم بزند، تصریح کرد: فکرم در مورد آینده تیم مثبت است اما در زمینه پیشگویی تخصصی ندارم. سایپا با توجه به شرایط موجود یکی از تیم‌های موفق لیگ بوده و فراز و نشیب نداشته است. ما در نیمه دوم برابر ذوب آهن تیمی آرمانی و رویایی بودیم که اگر بازی پنج، شش دقیقه ادامه داشت گل سوم و چهارم را هم می‌زدیم اما تیم فوتبال سایپا چوب اشتباهات خودش را خورد.

تقوی با اشاره به کارنامه بسیار خوبی که در این مدت سایپا داشته است و ابراز امیدواری برای ادامه این روند تاکید کرد: صددرصد با امید به پیروزی برابر پرسپولیس به میدان می‌رویم. تفکر ما این است که در همه بازی‌ها برای کسب سه امتیاز تلاش کنیم.

وی ادامه داد: نگاه ما تنها موفقیت تیم در امسال نیست بلکه باید سایپا را به مقام و منزلتی که این تیم در گذشته از نظر فنی نه تنها در ایران بلکه در آسیا داشت برگردانیم. به همین دلیل نباید زمان را از دست بدهیم.

سرمربی سایپا با تاکید بر مجدد بر اینکه بازیکنانش فقط با روحیه پیروزی و گرفتن سه امتیاز با تدبیر و منطق نه تکیه بر احساس به میدان می‌روند در خصوص ناکامی سایپا در نیمه‌های نخست لیگ دوازدهم و برتری مطلق آن در نیمه‌های دوم این دیدارها تاکید کرد: صددرصد ضعف من و کادر فنی عاملی بوده است که در نیمه‌های نخست نتیجه نگیریم اما سعی می‌کنیم بهترین استفاده را از وضعیت تیم ببریم. وقتی می‌توانیم در نیمه دوم خیلی خوب بازی کنیم حتما مشکلی داریم که در نیمه‌های نخست آنگونه بازی می‌کنیم باید با تدبیر این مسائل را برطرف کنیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه هنوز مشخص نیست دیدار تیمش با پرسپولیس در آزادی برگزار می‌شود یا ورزشگاه تختی ادامه داد: ای کاش مسئولان در تصمیمات خود مردم محور بودند و این را در نظر می‌گرفتند که کدام ورزشگاه باعث می‌شود مردم راحت‌تر به استادیوم بیایند و امکانات و راحتی بیشتری دارد. ما چون میزبانیم هر کجا بازی برگزار شود قبول می‌‎کنیم اما کسانی که قانونگذار هستند هم باید به حق مردم احترام بگذارند.

وی اضافه کرد: من دوست دارم بازی های سایپا که میزبان سرخابی‌هاست در کرج برگزار شود و فکر می‌کنم موسسه فرهنگی ورزشی سایپا و ورزشگاه انقلاب کرج توانایی این دیدارها را دارد.

خبرنگاری در مورد شایعات استفاده از جادوگر و مسائلی از این قبیل برای موفقیت در مسابقات توسط این مربی سئوال کرد که وی اظهار داشت: من باید بگویم نتایجی که نمی‌گیریم غیرطبیعی است، زیرا اگر خوب به نتایج تیم نگاه کنیم در دیدارهایی که باختیم اصلا مستحق شکست نبودیم. کمتر پیش می‌آید تیم ما بد بازی کند و طبیعی است تیمی که خوب بازی کند می‌تواند پیروز شود حتی در جلسه با بازیکنان در خصوص چرایی نتیجه نگرفتن تیم صحبت می‌کنیم.

تقوی اضافه کرد: من به خاطر این تهمت‌ها از حق شخصی‌ام می‌گذرم و کسانی که این صحبت‌ها را بیان می‌کنند را به خدا واگذار می‌کنم، زیرا خداوند بهترین وکیل است و حق انسان‌ها را به خوبی می‌گیرد. در مورد تیم و خانواده بزرگ سایپا هم آنها آنقدر آدم‌های متشخص و بزرگی هستند که اجازه نمی‌دهند چنین افراد پلیدی در باشگاه نفس بکشند چه برسد به اینکه مسئولیتی در تیم داشته باشند. من بی احترامی به خودم را به خدا واگذار می‌کنم اما بی احترامی به بازیکنان و باشگاه سایپا را خود این زحمتکشان باید پاسخ دهند.

وی ادامه داد: من از لحاظ فنی در تیم دیکتاتور هستم و کارکردن با من بسیار سخت است اما همه این موضوع را تحمل می‌کنند. ما زمانی که لیگ هم تعطیل است کمتر به تیم استراحت داده و روزی دو، سه جلسه تمرین می‌کنیم. ما آماده‌ایم کار کنیم نه اینکه حرف بزنیم. چنین مسائلی هم نخ نما شده است و من به جای صحبت کردن در مورد آنها سیاست سکوت را به کار می‌برم اما بی‌انصافی است در مورد من اینگونه صحبت می‌شود باشگاه هم می‌تواند خودش با این مسائل برخورد کند.

وی کادر فنی سایپا را موفق‌ترین و سایپایی‌ترین کادر فنی تاریخ این باشگاه دانست و اظهار داشت: هدف‌مان موفقیت تیم با این جوانان است. شما ببینید در تیم جلال بشرزاد که تنها فردی است که از فیفا و AFC مدرک تدریس دروازه بانی گرفته حضور دارد. فردی مانند افتخاری که کاپیتان من بوده هم در کادر فنی حاضر است. همه ما از لحاظ فنی در سطح بالایی قرار داشته و برای موفقیت تیم تلاش می‌کنیم.

سرمربی سایپا در بخش پایانی صحبت هایش در مورد تعطیلی لیگ به خاطر تیم ملی اظهار داشت: ‌این نظر شخصی من است و صادقانه می‌گویم حاضرم تعطیلات لیگ بیشتر شود اما تیم ملی به جام جهانی صعود کند. اگر کارشناسان نتیجه گرفتند تیم ملی با این شرایط موفق می‌شود من صحبتی ندارم، زیرا هر چند سال یکبار این اتفاق رخ می‌دهد که مسابقات مقدماتی جام جهانی در زمان لیگ برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه با صعود تیم ملی به جام جهانی انرژی و شادی بسیاری به مردم ایران تزریق می‌شود، تصریح کرد: شما ببینید به خاطر صعود نوجوانان چقدر مردم خوشحال شدند حال اگر تیم بزرگسالان به جام جهانی برود دیگر جای خودش را دارد . الان زمان این انتقادها و حرف‌ها نیست، زیرا به تیم ملی لطمه می‌زند. این انتقادات که با پوشش رسانه‌های خارجی همراه است تنها تیم ملی را ضعیف‌تر می‌کند و کره جنوبی، ازبکستان، قطر و لبنان از آن لذت می‌برند.

سرمربی سایپا در پایان گفت: طبیعی است این تعطیلی‌ها به لیگ و تیم‌هایی که روند رو به رشدی دارند لطمه می‌زند اما به خاطر منافع تیم ملی سختی‌ها را تحمل می‌کنیم و امیدواریم ایران به جام جهانی صعود کرده و همه را خوشحال کند.