59 کارآفرین و تعاونگر تجلیل شدند/ رونمایی مراکز مشاوره کارآفرینان

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر لبافی، ظهر دوشنبه در هفتمین جشنواره کارآفرینان و تعاون‌گران برتر خراسان رضوی اظهار داشت: امروز با حضور وزیر تعاون از مراکز اطلاع رسانی مشاوره کارآفرینان در استان رونمایی می شود.

وی با اشاره به تجلیل از 59 کارآفرین برتر و تعاونگر نمونه ا‌ظهارکرد: در تیر ماه امسال نیز بیش از 300 تعاونی برای شرکت در این مراسم نام نویسی کردند که از میان آنان 31 تعاونگر برتر انتخاب و امروز از آنان با حضور وزیر تعاون، تجلیل شد.

لبافی افزود: در بهمن ماه امسال بیش از دو هزار کارآفرین برتر جهت شرکت در این جشنواره ثبت نام کردند که از میان این تعداد 28 کارآفرین برتر انتخاب و امروز از آنان تجلیل شد.

وی با اشاره به ویژگی های برتر فعالیت این کارآفرینان و تعاونگران گفت: نوآوری در طرح ها، کاهش میزان مصرف انرژی در ابعاد مختلف، صرفه جویی ارزی و ریالی و حرکت در جهت افزایش تولید و همگامی با اقتصاد مقاومتی و حفظ سرمایه های ملی مهمترین ویژگی های انتخاب آنان بوده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر 800 تشکل کار آفرین در خراسان رضوی مشغول فعالیت هستند، افزود: با که در زمینه توسعه کار و در یک برنامه جدید یک هزار و 400 شورا در استان تشکیل که این امر باعث کاهش 78درصد از مشکلات کاری شده است.

لبافی با بیان این مطلب که در حوزه بیمه بیکاری هم اکنون 12 هزار نفر از بیمه بیکاری با اعتباری بالغ بر 6میلیارد تومان استفاده می کنند، اظهار داشت: سال گذشته 4هزار نفر اشتغال مجدد داشتیم که امسال این رقم به هزارو 800 نفر رسیده است.

مدیر کل کار تعاونی و امور اجتماعی خراسان رضوی گفت: در حال حاضر 800 تشکل کار آفرین در استان خراسان رضوی داریم که 150 تشکل از سایر استان های کشور بیشتر است.

وی بیان کرد: ادغام سه وزاتخانه تحولات خوبی در حوزه کار و تعاون استان خراسان رضوی در نیم سال دوم و اول بعد از ادغام صورت گرفته است.