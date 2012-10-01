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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۳۰

کریمی:

20 میلیارد ریال برای تملک بدنه محور داود قلی- دلجویی در زنجان پرداخت می شود

20 میلیارد ریال برای تملک بدنه محور داود قلی- دلجویی در زنجان پرداخت می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استاندار زنجان گفت: مبلغ 20 میلیارد ریال در خصوص باقیماده تعهدات سازمان عمران و بهسازی به شهرداری زنجان برای تملک محور داود قلی - دلجویی پرداخت می شود.

به گزارش خبرنگار مهر،  علی اکبر کریمی با بیان اینکه برای پی گیری بهتر ساماندهی بافت فرسوده و سکونت گاه های غیر رسمی استان مناسب است که مسئولیت به فرماندران سپرده شود اظهار داشت: برای این منظور فرمانداران ستادی در شهرستان ها ایجاد نمایند.
 
وی افزود: با توجه به مشکلاتی که در بافت فرسوده برای تملک وجود دارد پیشنهاد می شود کمیته ای با حضور دادگستری، ثبت اسناد و شهرداری با ریاست استانداری تشکیل شود تا راه کار های قانونی برای این مشکل ارایه شود.
 
معاون عمرانی استاندار زنجان با بیان اینکه 20 میلیارد ریال در خصوص باقی مانده تعهدات سازمان عمران و بهسازی به شهرداری زنجان پرداخت می شود ادامه داد: با این مبلغ تملک باقی مانده پروژه محور داود قلی دلجویی انجام خواهد شد.
 
وی خاطرنشان کرد: پرداخت باقی مانده تعهد سازمان عمران و بهسازی در خصوص نوسازی شهرهای ابهر، قیدار و خرمدره و طرح بلوار ولایت انجام می پذیرد.
کد مطلب 1709743

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