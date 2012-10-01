افزایش خشم نظامیان آمریکایی در افغانستان/به خطر افتادن راهبرد برگشت ناتو

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه "فرانکفورتر روند شای" در گزارشی نوشت: 11 سال است که آمریکا جنگ در افغانستان را آغاز کرده است. حدود 2000 نظامی آمریکایی در این کشور کشته شده اند. اما طالبان روز به روز از گشت زنی ها و همکاریهای مشترک ارتش افغانستان و ناتو برای به راه انداختن حملات تروریستی علیه نیروهای خارجی استفاده می کند. در بین آمریکاییها خشم و ناامیدی روزافزونی حاکم شده است.

نویسنده در ادامه این مطلب نوشت: در اواخر هفته گذشته شمار نیروهای آمریکایی که در 11 سال گذشته در افغانستان کشته شده اند به 2000 نفر رسید. در یک درگیری شدید بین نیروهای آمریکایی و یک واحد ارتش ملی افغانستان دو آمریکایی و سه افغان کشته شدند.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب خاطر نشان کرد: البته خشم و ناامیدی آمریکاییها درباره شمار بالای حملات از طرف ارتش ملی افغانستان که به اصطلاح دوست آمریکاییها محسوب می شوند، افزایش پیدا کرده است.

"فرانکفورتر روند شای" همچنین نوشت: بی اعتمادی رو به رشد بین نیروهای ناتو و سربازان افغانی همچنین راهبرد برگشت نیروهای غربی از افغانستان را به خطر انداخته است. به خصوص آمریکا هزینه های هنگفتی را برای آموزش ارتش ملی افغانستان کرده است تا این نیروها بتوانند بعد از بازگشت ناتو از افغانستان در سال 2014 خود مسئولیت برقراری امنیت در کشورشان را عهده دار شوند. این در حالی است که ازشروع سال جدید تا به حال حدود 50 نیروی آمریکایی در حملات نظامیان افغان کشته شده اند.



