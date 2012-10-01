خبرنگار مهر از مرکز ارزفروشان تهران ( چهارراه استانبول تا میدان فردوسی) گزارش داد: در پی نوسانات شدید در نرخ ارز، اکثر صرافیهای واقع در میدان فردوسی یا کرکرهها را کاملا پائین کشیدهاند و یا اینکه کاملا خرید و فروش ارز را متوقف کردهاند.
در همین حال، صرافیهای واقع در مسیر میدان منوچهری تا نرسیده به میدان فردوسی قیمتهای دلار و یورو را از تابلوهای قیمتی خود حذف کردهاند.
این در حالی است که صرافیهای واقع در چهارراه استانبول یعنی چسبیده به بانک مرکزی همچنان قیمتهای انواع ارز و سکه در تابلوهای خود را لحظه به لحظه تغییر میدهند.
آخرین قیمت دلار در تابلوی صرافی میلاد در چهارراه استانبول تا ساعت 15 و 30 دقیقه 3500 تومان و یورو 4500 تومان درج شده است. قیمت خرید این دو ارز نیز در این صرافی به ترتیب 3400 و 4350 تومان ذکر شده است.
در صرافیهای دیگر، قیمت خرید پوند 5000 تومان و فروش 5600 تومان و درهم خرید 850 تومان و فروش 950 تومان درج شده است.
مشاهدات خبرنگار مهر نشان میدهد که در غیاب دستگاههای نظارتی، مرکز ارزفروشان تهران مملو از دلالان و سفتهبازان شده است.
در همین حال، نوسانات شدید در بازار ارز، قیمت انواع سکه را هم در بازار گیج کرده است به طوری که قیمت سکه تمام بهار آزادی در تابلوی صرافیها از یک میلیون و 280 هزار تومان تا یک میلیون و 400 هزار تومان دیده میشود.
بازار ارز و سکه در حالی این روزها به شدت آشفته به نظر میرسد که مقامات اقتصادی کشور گویی در خواب بهسر میبرند ؛ خوابی که قطعا با موج جدید گرانیهای ناشی از این نابسامانی ها آشفته خواهد شد.
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