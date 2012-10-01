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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۵:۵۶

3 جلد کتاب در خرم آباد رونمایی شد

3 جلد کتاب در خرم آباد رونمایی شد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: سه جلد کتاب "غریب طوس، مبشر شهادت و ناموران علمی و فرهنگی لرستان" در مراسمی ظهر دوشنبه در خرم آباد رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در مراسمی که با حضور جمعی از نویسندگان لرستانی در محل سالن کنفرانس اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی این استان برگزار شد، از کتاب‌های "مبشر شهادت و غریب طوس" تألیف حجت‌الاسلام رمضان تیموری، نویسنده لرستانی و کتاب "ناموران علمی ـ فرهنگی معاصر لرستان" تألیف علی‌داد برزویی رونمایی شد.

حجت‌الاسلام علی اسماعیلیان مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان در این مراسم با اظهار داشت: در حوزه هنرمندان و نویسندگان چهره‌سازی مناسبی در استان صورت نگرفته و لازم است این نویسندگان و شخصیت‌های علمی به ویژه نویسندگان حوزه دفاع مقدس و فرهنگ دینی و حوزه شهدا را به مردم معرفی کنیم.

وی افزود: وظیفه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی، صدا و سیما و دستگاههای فرهنگی است که مؤلفان و نویسندگان را به مردم معرفی کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان لرستان گفت: ما در لرستان شهدای شاخصی داریم که باید با چهره‌سازی مناسب در زمینه معرفی آنها به مردم استان و کشور اقدام کنیم.

حجت‌الاسلام اسماعیلیان با تأکید بر اینکه کتبی که در استان تألیف می‌‌شود باید طی مراسمی رونمایی و این کتب به مردم معرفی شوند، تصریح کرد: همچنین لازم است ادارات فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان‌ها در زمینه برگزاری نشست‌های نقد کتب منتشر شده با حضور مؤلفان این کتب اقدام کنند چرا که اگر نقد باشد نویسندگان ما تقویت می‌شوند.

کد مطلب 1709751

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