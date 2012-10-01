مشکلی برای صدور پروانه در محور داوود قلی دلجویی وجود ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، حبیب مولایی یگانه ظهر دوشنبه در جلسه کمیته بافت فرسوده استان که با حضور معاون وزیر راه و شهرسازی برگزار شد اظهار داشت: در گذشته بر اساس تفاهم نامه سه جانبه بین شهرداری، استانداری و شرکت عمران و بهسازی بافت فرسوده اجرایی نمودن چند پروژه شامل زینبیه غربی و شرقی و بلوار ولایت در شهر زنجان آغاز شد.

وی با بیان اینکه 86 متر از طرح بلوار ولایت در بافت فرسوده قرار دارد افزود: برای انجام فاز ائل این پروزه 16 میلیارد تومان از محل این تفاهم نامه سه جانبه در نظر گرفته شد و این در حالی است که استانداری و شهرداری به تعهدات خود عمل نموده اند ولی سازمان عمران هنوط مبلغی را پرداخت نکرده است.

شهردار زنجان با اشاره به اینکه در پروژه زینبیه غربی هم تفهم نامه سه جانبه وجود دارد ولی هنوز اعتباری دریافت نشده است ادامه داد: ضروری است در راستای اجرای این تفاهم نامه دستورات لازم ارائه شود.

وی با یادآوری اینکه زمین در نظر گرفته شده به منظور ساماندهی سکونتگاه های غیررسمی در اسلام اباد خالی نمی باشد خاطر نشان کرد: بخشی ار اجرائیات شهرداری در این زمین مستقر می باشد ولی در خصوص تخصیص این زمین مشکلی وجود ندارد و در صورت امکان کارگاه شهداری را جابجا می کنیم.

یگانه گفت: در خصوص ادامه کار پروژه محور دلجویی و داوود قلی و صدور پروانه برای ساخت و ساز متقاضیان مشکلی از جانب شهرداری وجود ندارد.