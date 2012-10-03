کنترل امور منزل وقتی که در خانه نیستید/ وقتی آی فن تله ربات می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کاربرد تله رباتها برای برقراری ارتباط افراد بایکدیگر را مشاغل، بیمارستانها و حتی کلاسهای درس افزایش یافته آنها، این رباتها در حقیقت دوربینهای وب (webcams) چرخدار هستند که به عنوان آواتار امکان گفتگوی شما با دیگران و بررسی یک نقطه دیگر را فراهم می کند.

اکنون نسخه های کم هزینه ای از این تله رباتها فراهم شده که به تلفن هوشمند متصل شده و شما می توانید علاوه بر محل کار در خانه نیز حضور داشته باشید.

یک شرکت فناوری تحت عنوان Hello Labs اقدام به تولید محصولات فناورانه ای با عنوان هلیوس کرده که به عنوان تله رباتهایی که با آی فن 4، آی فن 4S و آی فن 5 کار می کند تولید کرده و آنها را قیمت 120 دلار به فروش می رساند.

این شرکت اخیرا ستادی برای تأمین بودجه فعالیتهای خود راه اندازی کرده و پیش فروش محصولات خود را که قرار است در فوریه 2013 وارد بازار شوند با قیمت کمتری به فروش می رساند.

نحوه تنظیم این برنامه اجرایی روی آی فن بسیار ساده است، به طوری که تنها کار لازم راه اندازی این برنامه روی آی فن و قرار دادن آفن روی پایه هلیوس است و طرفی که به وسیله یک مرورگر وب در آن سوی خط قرار دارد می تواند ربات را کنترل کند.

ورودهای کاربر راه دور و ویدئوی وی به عنوان علائم سفید و سیاه در پایین صفحه نمایان است و حسگرهای هلیوس آن را به عنوان فرمان تفسیر می کند. این حقه کوچک کاربردی به این معنا است که هلیوس نیاز به تماس فیزیکی با آی فن ندارد.

درماه آگوست دستگاه مشابهی برای تلفنهای آندرویدی تحت عنوان بوتیفای ارائه شد که در بازار موفق بود. این دستگاه که توسط یک مخترع کالیفرنیایی ارائه شد، افراد را از طریق نرم افزار اسکایپ به هم متصل می کرد و با قیمت 299 ارائه شد.

براساس اظهارات تحلیلگران برخی از مشکلات این نوع نرم افزارها و سخت افزارها پس از ورود به بازار و دریافت بازخوردهای کاربران رفع شده و نرم افزار به نوعی ارتقا می یابد که مشکلات کنونی آن رفع شده باشد.