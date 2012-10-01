رانندگان قانونمدار و نمونه بافق تجلیل شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس پلیس راهور شهرستان بافق اظهار داشت: این رانندگان بر اساس نداشتن تخلفات در سابقه گواهینامه و پلاک خودرو، رضایتمندی مردم و کنترل سالیانه در سطح شهر انتخاب شدند .

سروان مهدی زارع عنوان کرد: این رانندگان به عنوان رانندگان نمونه و الگو معرفی می شوند تا ابزار تشویقی برای هم صنفان و سایر رانندگان باشند.

در پایان این مراسم که با حضور جمعی از رانندگان درون شهری، مسئولان نظامی و انتظامی بافق برگزار شد، 10 نفر از رانندگان نمونه درون شهری تجلیل شدند.

همیاران پلیس راهور از مدرسه ترافیک بافق بازدید کردند

به مناسبت هفته نیروی انتظامی جمعی از دانش آموزان و همیاران پلیس راهور از مدرسه ترافیک شهرستان بافق بازدید کردند.

در این بازدید که به منظور یادگیری مسائل و علائم ترافیکی برگزار شد، دانش آموزان و همیاران پلیس با قوانین راهنمایی و رانندگی و امور ترافیک و حمل و نقل آشنا شدند .

مدرسه ترافیک بافق از جمله مدارسی است که طی چند سال اخیر به منظور آشنایی دانش آموزان با تابلوها و علائم رانندگی و ... در سطح استان یزد راه اندازی شده است.

بازدید دانش آموزان بافقی از مرکز فوریتهای پلیس 110 بافق

همزمان با سومین روز از هفته نیروی انتظامی جمعی از دانش آموزان دبسستان شاعد غدیر از مرکز فوریتهای پلیس 110 بازدید کردند .

فرماندهی نیروی انتظامی بافق در این بازدید ضمن تبریک هفته ناجا به خدمات و فعالیتهای صورت گرفته در حوزه پلیس 110 اشاره کرد و گفت : وظیفه نیروی انتظامی ایجاد نظم، آرامش و امنیت است.