ضرورت توجه به پلیس جامعه محور

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان بعداز ظهر دوشنبه در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان فارس گفت: طی سالهای گذشته پلیس اجتماعی و جامعه محور در دستور کار قرار گرفته و در این راستا طی سال گذشته مردم با همکاریهایی که با نیروی انتظامی در استان داشتند وقوع جرائم تا حد زیادی کاهش یابد.

وی از کاهش جرائم خشن در استان خبر داد و افزود: در سال گذشته و سال جاری تاکنون جرائم خشن از جمله آدم ربایی، قتل، تجاوز و... تا حد زیادی کاهش یافته است.

فرمانده انتظامی فارس اظهار داشت: حضور پلیس در مدارس، محافل و.... و ارائه آموزشها لازم به جامعه از طریق رسانه ها و برگزاری این مجالس باعث شد که جرائم خرد تا حدود زیادی کاهش یابد.

سردار سجادیان بیان کرد: نیروی انتظامی باید حافظ امنیتی که مردم ایجاد می کنند، باشد زیرا امنیتی که باید اساس تمام امنیتها باشد امنیت اجتماعی است.