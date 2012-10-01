به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله العظمی لطف الله صافی گلپایگانی ظهر دوشنبه در بازدید از ضریح جدید امام حسین (ع) در محل کارگاه ساخت ضریح در مدرسه علمیه معصومیه قم در سخنانی اظهار داشت: این ضریح با همه عظمتش و برنامههایی همانند آن حکایت از بزرگی مقام امام حسین(ع) دارد.
وی با بیان اینکه ضریح جدید امام حسین(ع) هویت مکتب شیعه را به دنیا نشان میدهد افزود: ماندگاری اسلام مدیون فداکاریهای سیدالشهدا(ع) است و ما هر چه داریم به برکت خون امام حسین(ع) است.
استاد حوزه علمیه قم عنوان کرد: ابراز احساسات مردم و مشارکت آنها در ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) نشاندهنده ارادت و عشق به سید الشهداء(ع) و به عنوان تعظیم شعائر الهی است.
وی هنرمندی به کار رفته در ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) را امری مقدس و از عنایات غیبی برشمرد و افزود: آثار و بناهای اسلامی به دلیل اینکه از سر اعتقاد به پروردگار و خاندان اهل بیت عصمت و طهارت(ع) صورت میگیرد از والاترین نمونههای هنر بشری به حساب میروند.
آیت الله صافی ابراز داشت: هنرمندیهای به کار رفته در ساخت ضریح مطهر امام حسین (ع) و همچنین همکاری، مشارکت و کمکهای مردم امری ارزشمند و باعث افتخار است و کسانی که اهل هنر و ذوق هستند میتوانند زیباییهای به کار رفته در این ضریح مطهر را درک کنند.
ضرورت پاسداری از اهداف قیام امام حسین(ع)
وی بر ضرورت پاسداری از اهداف قیام امام حسین(ع) تاکید کرد و افزود: هویت و هدف قیام سیدالشهداء(ع) را باید هر روز در جامعه تقویت کرد.
این مرجع تقلید شیعیان ساخت ضریح مطهر امام حسین(ع) در قم را از افتخارات مردم و این شهر برشمرد و افزود: این اقدام ارزشمند که در قم صورت گرفته شده است برکات فراوانی به همراه خواهد داشت.
وی عنوان کرد: همه فعالیتهایی که در شهر مقدس قم صورت میگیرد در راستای تجلیل دین مبین اسلام است و این اقدامات به برکت وجود کریمه اهل بیت (س) و امام زمان (عج) است.
آیت الله صافی گلپایگانی ادامه داد: امام حسین(ع) برای هدایت مردم و نجات آنها از تیرگی قیام کرد و اگر قیام سیدالشهداء (ع) نبود اسلامی باقی نمیماند و بنی امیه دین اسلام از بین میبرد.
وی با تقدیر از همه دست اندرکاران و کسانی که در ساخت این ضریح مطهر تلاش کردند، افزود: بیشک کسانی که در راستای تعظیم شعار الهی و اعتلای دین تلاش میکنند اجر آنها نزد خداوند محفوظ است و من افتخار میکنم که شما را که در تحقق این امر مهم تلاش کردید دوست داشته باشم و این امر را ذخیرهای برای نجاتم میدانم.
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