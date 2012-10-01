مرگ سالانه 5 هزار موتورسوار/ انتقاد از نداشتن یک پیست استاندارد موتوسواری

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی در حاشیه سومین دوره مسابقات موتورسواری سرعت که عصر دوشنبه در پیست موتورسواری آزادی برگزار شد اظهار داشت: این مسابقات به این دلیل برگزار شد که نشان دهیم هیجان و سرعت مخصوص میادین است و در خیابان باید رعایت قانون انجام شود چرا که آرامش حق تمام شهروندان است.

وی ادامه داد: از مسئولان درخواست می کنیم که پیست استاندارد و مناسبی را برای جوانان راه اندازی کنند تا آنها بتوانند هیجانان خود را در آنجا تخلیه کنند. متاسفانه امروز هیچ پیست استانداردی برای تخلیه انرژی جوانان در کشور وجود ندارد.

به گفته رئیس پلیس راهور، پلیس مخالف سرعت و هیجان نیست و معتقد است باید سرعت و هیجان با ایمنی های لازم در مکانهای ویژه انجام شود و خیابان جایی برای این گونه اقدامات نیست.

سردار مومنی با اعلام اینکه خودم در سال 60 گواهینامه موتور گرفتم و موتور نیز سوار شده افزود: هیچگاه نباید خیابان را به محلی برای خیابان گردی انتخاب کرد چرا که به زودی امکانات لازم برای تفریح جوانان فراهم می شود. سرعت با زندگی انسانها عجین شده است و باید امکاناتی را فراهم کرد در هنگام تخلیه انرژی، ایمنی نیز فراهم باشد.

رئیس پلیس راهور با بیان اینکه سالانه پنج هزار نفر در حوادث موتورسیکلتها جان خود را از دست می دهند افزود: علیرغم اینکه شاهد کاهش تصادفات رانندگی هستیم اما موتورسیکلت همچنان یکی از پایه های تلفات رانندگی محسوب می شود این در حالی است که با حداقل رعایت مقررات و عدم تخطی از سرعت مطمئنه می توان تلفات موتورسیکلت ها را به حداقل رساند.

وی تاکید کرد: متاسفانه 70 درصد موتورسواران به علت ضربه به سر جان خود را از دست می دهند در حالی که با استفاده از یک کلاه ایمنی استاندارد می توان از بروز جراحات جلوگیری کرد.

موتورسواران باید بدانند که ما از آنها انتظار داریم که قانون را رعایت کرده و حتما از کلاه ایمنی استفاده کنند.