استفاده مالزی از تجربیات ایران در زمینه وقف و زکات/ تشریح اهداف سفربه ایران

پروفسور صلاح الدین سویورنو، از اعضای ارشد اساتید اعزامی دانشگاه تکنولوژی مارا در گفت و گو با خبرنگار مهر ، گفت: کشور ایران با دلیل داشتن حکومت اسلامی سال هاست که سیاست ها و برنامه های متنوع مرتبط با وقف و زکات را به اجرا گذاشته و در این زمینه تجربیات خوبی را به دست آورده است.

وی افزود: هدف اصلی ما از سفر به ایران، مشاهده تجربه های متفاوت ایران و نیز نحوه مدیریت زکات و امور مربوط به وقف بود. سابقه اسلام در ایران به بیش از یکهزار سال می رسد و قطعا در این مدت ایران تجربیاتی را کسب کرده است که ما نظیر آن را درمالزی نداریم.

این استاد دانشگاه تکنولوژی مارا ، افزود: یکی دیگر ازاهداف این سفراستفاده از تجربیات آموزشی ایران در زمینه "وقف" و "زکات" بود و اینکه ایران چگونه به امر آموزش در این زمینه ، ابعاد دینی آن و تطبیق آن با شرایط روز می پردازند.

در همین رابطه ، دکتر محمد محی الدین خالد یکی دیگر از اساتید اعزامی به ایران ، گفت: ما از یک سال پیش یک تیم تحقیقاتی در زمینه مدیریت "وقف" و "زکات" در مالزی تشکیل داده ایم ودر سفر به ایران موفق شدیم نتایج این تحقیقات را با اندیشمندان ایرانی در میان بگذاریم.

وی با بیان اینکه تیم تحقیقاتی اعزامی به ایران یک تیم تحقیقاتی معتبر و منتصب از سوی دولت مالزی برای بررسی ابعاد مختلف مساله وقف و زکات بود، ابراز امیدواری کرد که دانشگاه های مالزی بتوانند از تجربیات مختلف ایران در این زمینه بهره ببرند.

گفتنی است به همت موسسه پژوهشی- فرهنگی امین، مستقر در مالزی و در راستای اجرای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه تکنولوژی مارا و دانشگاه بین المللی المصطفی، یک هیات 12 نفره از اعضای هیات علمی و مراکز تحقیقاتی دانشگاه مارا به سرپرستی پروفسور دکترعبدالحلیم بن محمد نور، معاون موسسه تحقیقاتی "زکات و خمس" مالزی عازم ایران شدند.

این هیات علمی در سفر یک هفته ای خود به ایران علاوه بر شرکت در سومین نشست بین المللی "اقتصاد اسلامی: تجربیات ایران و مالزی"، از سایر مراکز علمی، تحقیقاتی و مذهبی شهر مقدس قم و تهران ، کتابخانه های آیات و مراجع عظام تقلید ، سازمان اوقاف ، و ... نیز بازدید کردند.

موضوع سومین نشست بین المللی "اقتصاد اسلامی: تجربیات ایران و مالزی" که در روزهای 16 الی 20 سپتامبرمطابق با 26 الی 30 شهریوردر شهرقم برگزار شد ، در حوزه محورهایی همچون "خمس"، "زکات" و "وقف" بود و اساتید و اندیشمندانی از ایران و مالزی به تبادل اندیشه و نیز تجربیات دو کشور در این زمینه پرداختند.

