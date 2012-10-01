توهین به مقدسات نشات گرفته از بی منطقی دولتمردان آمریکا است

حسن سعدالدین در حاشیه برگزاری راهپیمایی اعلام انزجار از هتک حرمت به پیامبر اعظم (ص) در سمنان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به اینکه توهین به مقدسات اسلامی، یاد و نام اسلام و پیامبر(ص) را در دل‌ها از بین نمی بردف تصریح کرد: این کار موجب اتحاد و هم افزایی امت اسلامی می‌شود و خشم و کینه مسلمانان نسبت به استکبار را شعله ورتر می کند.

وی تصریح کرد: پیام حکیمانه مقام معظم رهبری نیز عامل پیوند مسلمانان است و ان شاالله این مبارزه به سقوط استکبار و پیروزی اسلام ختم می شود.

سعدالدین با بیان اینکه مسلمانان در سراسر دنیا هرچه بیشتر مورد اهانت قرار می‌گیرند، بیشتر به خباثت استکبار پی می‌برند، گفت: امروز مردم سمنان همراه با مسلمانان در دیگر کشورها فریاد اعتراض خود نسبت به این اقدام توهین آمیز را به گوش جهانیان رسانند.

فرماندار سمنان، با اشاره به اینکه پیامبر اسلام (ص)، رسول رحمت و مهربانی است، افزود: پیامبر اسلام (ص) در برابر مسلمانان مهربان و مقابل دشمنان مانند کوه می ایستاد و منشأ حسنات برای امت اسلامی بود.

وی با بیان اینکه غرب برای انسانیت، اخلاق و مهربانی ها ارزشی قائل نیست، تصریح کرد: افرادی که خود را مهد آزادی می دانند با ساخت فیلم موهن، ارزشی برای آزادی قائل نیستند.

سعدالدین بیداری اسلامی را سبب تحولات جهانی خواند و بیان کرد: بیداری اسلامی موجب تحرک مسلمانان در جهان شده است.

فرماندار سمنان ضمن تاکید بر اینکه توهین به مقدسات نشات گرفته از بی منطقی و احمقی دولتمردان امریکا است، ادامه داد: استکبار به بهانه آزادی بیان اقدام به ساخت چنین فیلم‌هایی می کند.

وی تصریح کرد: اگر این آزادی بیان است، چرا اجازه نمی‌دهید کسی درباره ماجرای هولوکاست صحبت کند.

سعدالدین تلکید کرد: فیلم ساز آمریکایی صهیونیستی باید محاکمه شود و آمریکایی‌ها بدانند که انجام چنین اقداماتی برای امت اسلامی قابل تحمل نیست.

فرماندار سمنان دشمنی استکبار جهانی را سبب انسجام مردم دانست و اظهار داشت: حیات انسان ها با وجود اسلام و پیامبر اکرم (ص) معنا پیدا می کند.

سعدالدین در پایان ضمن محکوم کردن این اقدام دولت آمریکا در حمایت و انتشار فیلم موهن علیه پیامبر اسلام افزود: دولت آمریکا باید از تمام مسلمانان جهان عذر‌خواهی رسمی داشته و عاملان اصلی آنرا مجازات کند و سازمان‌های بین‌المللی و حقوق بشر، به ویژه سازمان ملل‌متحد، سازمان همکاری‌های اسلامی و سران جنبش عدم تعهد نیز باید در موضعی واحد و با اتخاذ تصمیمات جدی و اقدامات کاربردی واجرایی، این اقدام شنیع رامحکوم نموده، عاملان آنرا تحت سخت ترین پیگیری‌های بین‌المللی قرار دهند.