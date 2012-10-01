۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۶:۵۱

ندافی:

برخی مدارس گلستان با یک معلم دو شیفته اداره می شود

علی آبادکتول - خبرگزاری مهر: معاون آموزش و پرورش گلستان گفت: برخی مدارس استان به صورت تدریس یک معلم در دو شیفت اداره که به زودی ساماندهی می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ندافی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش علی آبادکتول گفت: در این زمان نظام و کشور بیش از هر چیزی به وحدت و همدلی نیاز دارند.

وی اظهار داشت: طرح 6.3.3 علیرغم پیچیدگی با موفقیت در استان اجرا شده است.

حسن هدایتی مدیر سابق آموزش و پرورش علی آبادکتول نیز گفت: تربیت و آموزش سنگ بنای جامعه است و راه نجات کشور آموزش و پرورش به شمار می رود.

وی اظهار داشت: نگاه قومیتی و باندگرایی در عزل و نصب مدیران باعث ضربه به نظام مقدس و مردم می شود.

محمد پیری رئیس جدید آموزش و پرورش نیز گفت: برنامه محوری، تعامل، نهادینه کردن خرد جمعی و تولید فکر، اقتدار سازمانی و تغییر اندیشه و تفکر شایسته سالاری از جمله رویکردهاست.

وی گفت: انسجام فرهنگی و توافق اجتماعی نیاز ضروری شهرستان است که باید در این مسیر حرکت کنیم.

