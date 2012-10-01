برخی مدارس گلستان با یک معلم دو شیفته اداره می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی ندافی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیر آموزش و پرورش علی آبادکتول گفت: در این زمان نظام و کشور بیش از هر چیزی به وحدت و همدلی نیاز دارند.

وی اظهار داشت: طرح 6.3.3 علیرغم پیچیدگی با موفقیت در استان اجرا شده است.

حسن هدایتی مدیر سابق آموزش و پرورش علی آبادکتول نیز گفت: تربیت و آموزش سنگ بنای جامعه است و راه نجات کشور آموزش و پرورش به شمار می رود.

وی اظهار داشت: نگاه قومیتی و باندگرایی در عزل و نصب مدیران باعث ضربه به نظام مقدس و مردم می شود.

محمد پیری رئیس جدید آموزش و پرورش نیز گفت: برنامه محوری، تعامل، نهادینه کردن خرد جمعی و تولید فکر، اقتدار سازمانی و تغییر اندیشه و تفکر شایسته سالاری از جمله رویکردهاست.

وی گفت: انسجام فرهنگی و توافق اجتماعی نیاز ضروری شهرستان است که باید در این مسیر حرکت کنیم.