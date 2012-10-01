به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شجاعی با اشاره به اینکه به واسطه افزایش نرخ سیمان، افزایش نرخ هزینه حمل آن مشاهده شد، گفت: این مورد نیز غیر قانونی بوده است.

وی ادامه داد: بازرسان نظارت سازمان صنعت، معدن و تجارت با این افزایش قیمت برخورد کرده و به طور رسمی اعلام شده که هر گونه افزایش قیمت سیمان در همدان غیر قانونی است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان ادامه داد: در حال حاضر نیز اصلاح قیمت و برخورد با متخلفان در دستور کار است.

وی افزود: کمیته ماده یک سیمان، درخواست افزایش 22 درصدی قیمت سیمان را داده که هنوز سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان با این امر موافقت نکرده است.

شجاعی در بخش دیگری از سخنانش از افزایش هشت درصدی قیمت لاستیک سبک خبر داد و افزود: افزایش قیمت لاستیک سنگینی که در بازار اعلام می‌شود، نیز غیرقانونی است.

معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه شهروندان باید با مشاهده هر گونه تخلف، مراتب را به ستاد اطلاع‌رسانی 124 اعلام کنند، تأکید کرد: بازرسان سازمان در اسرع وقت نسبت به پیگیری موضوع اقدام لازم را خواهند داشت.