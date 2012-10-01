ظرفیت سالن های نمایشی جشنواره تئاتر کودک 20 هزار نفر است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیراجرایی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اعلام کرد: ظرفیت سالن های نمایشی نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، 20 هزار نفر است.
خسرو بیات افزود: ظرفیت هرسانس سالن های نمایشی استان هزار و 300 صندلی است و در هر روز سه سانس نمایش برای تماشاگران اجرا می شود.
وی بیان کرد: سانس 10 صبح ویژه مدارس، و سانس های چهار و شش بعدازظهر ویژه مردم، هنرمندان و میهمانان جشنواره است.
بیات ادامه داد: شش سالن برای برگزاری برنامه های جشنواره تئاتر کودک ونوجوان امسال در نظر گرفته شده که پنج سالن برای اجرای نمایش ها و یک سالن به برگزاری کارگاه های آموزشی اختصاص یافته است.
وی اضافه کرد: نمایش های جشنواره در سالن های مجتمع فرهنگی و سینمایی شهید آوینی، 2 سالن مجتمع فرهنگی هنری بوعلی سینا، کانون مهدیه و تالار فجر اجرا می شود و کارگاه های آموزشی نیز در سالن سینما کانون برگزار می شود.
آثار گروههای تئاتر شهرستانی مطابق با استانداردهای کیفی است
عضو هیئت انتخاب بخش صحنه ای جشنواره نوزدهم تئاتر کودک ونوجوان گفت: آثار گروههای تئاتر شهرستانی مطابق با استانداردهای کیفی است.
ناصر آویژه افزود: برخی آثار گروههای شهرستانی امسال حتی از استانداردهای کیفی نیز بالاتر هستند.
وی اظهار داشت: تلاش گروهها سهم عمدهای در بالا رفتن کیفیت نمایشها دارد وگرنه مدیران نمیتوانند چیزی را به گروهها تزریق و تحمیل کنند و این خود گروههای نمایشی بودند که نیاز به بهتر کردن آثار خود را حس کردند.
وی با اشاره به اینکه بین تعداد نمایشهای کودک و نوجوان تعادل برقرار شده گفت: سعی شده بین نمایشهای کودک و بزرگسال تعادل برقرار شود و تعداد نمایشهای کودک بیشتر بود.
آویژه اضافه کرد: در این سال ها هنرمندان در جشنواره تئاتر کودک نمایشهای برتر را دیدند و تلاش کردند آثار خود را به سطح بالایی برسانند.
هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره تئاتر کودک انتخاب شدند
هیئت داوران بخش مسابقه جشنواره تئاتر کودک انتخاب و معرفی شدند.
بر اساس این گزارش، گلاب آدینه مدرس و بازیگر شناخته شده سینما و تئاتر کشور، رضا بابک بازیگر پیشکسوت تئاتر و تلویزیون و عباس جهانگیریان نویسنده و پژوهشگر تئاتر داوری آثار راه یافته به بخش مسابقه تئاتر کودک را بر عهده گرفتند.
در این بخش هشت نمایش صحنه ای از شهرهای تهران، قم، مرودشت، اصفهان، همدان و تبریز طی یک هفته اجرا و مورد داوری قرار می گیرند.
فعالان اصلی تئاتر کودک و نوجوان برای آموزش به خارج از کشور اعزام شوند
عضو هیئت انتخاب بخش خیابانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: باید فعالان اصلی تئاتر کودک و نوجوان برای آموزش به خارج از کشور اعزام شوند.
حسین عاطفی با اشاره به اینکه تعدادی از نمایشهای جشنواره از سطح کیفی خوبی برخوردار بودند اما ایدههای تکراری داشتند، گفت: بیشتر آثار جشنواره از لحاظ کیفیت قابل قبول بودند اما ایده و شیوه اجرای آنها کمی تکراری بود.
وی با بیان اینکه این نمایشها ضعیف نبودند اما کار خلاقانه و نوآوری کمتر در آنها وجود داشت، گفت: باید از جوانان مستعدی که در عرصه تئاتر کودک و نوجوان به صورت مداوم کار میکنند، حمایت کرد.
وی از مسئولان خواست برای آموزش بیشتر به این جوانان دورهای آموزشی برگزار کنند و برای تقویت داشتههای علمی و عملی آنها هزینه کنند.
عاطفی با بیان اینکه تعداد فعالان اصلی این عرصه به تعداد انگشتان یک دست نمیرسد، گفت: مسئولان هنرهای نمایشی میتوانند این افراد را به دوره های آموزشی در خارج از کشور بفرستند تا در کارگاههای آموزشی کوتاه مدت یک هفتهای شرکت کنند و با تکنیکهای روز بینالمللی آشنا میشوند.
فرهنگ حفظ طبیعت را می توان با تئاتر نهادینه کرد
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان گفت: فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی و طبیعت را می توان با تئاتر در ذهن کودکان و نونهالان نهادینه کرد.
محمدرضا همتی افزود: تئاتر زبان فرهنگ سازی برای پاسداری از طبیعت به عنوان نعمت خدادادی است که همه حق دارند از آن استفاده کنند.
همتی با بیان اینکه کودکان باید بدانند توجه به طبیعت توجه به زندگی است، اضافه کرد: به تاکید مقام معظم رهبری، فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی باید به معارف عمومی تبدیل شود و یکی از مهمترین اقدامات در این زمینه فرهنگ سازی در بین نونهالان است.
وی اظهار داشت: نونهالان در سن یادگیری هستند و ذهن فعالی دارند بنابراین آموزش ها در صورت ارائه درست در حافظه طولانی مدت آنها تثبیت می شود.
مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری همدان تاکید کرد: اگر فرهنگ سازی با زبان هنر و در قالب تناتر و نمایش باشد به مراتب تاثیرگذاری بیشتری دارد.
نوزدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان 16 تا 22 مهرماه امسال در استان همدان برگزار می شود.
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