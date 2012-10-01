ایران قدرت والیبال خود را به رخ آسیا کشید/ کسب چهار پیروزی متوالی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال جوانان ایران در دومین بازی خود در مرحله یک هشتم نهایی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی به میزبانی ارومیه برای اولین بار در این دوره از رقابتها با نتیجه 3 بر صفر هندوستان را مغلوب خود کرد.

والیبالیستهای جوان ایران طی امروز با مسلط شدن به بازی و عدم انجام اشتباهات در دریافتهای اول و دادن سرویس های خوب توانستند، تیم بلند قامت هندوستان را شکست دهند.

جوانان والیبالیست ایران در ست اول در یک بازی بسیار نزدیک با نتیجه 28 بر 26 هندوستان را از پیش رو برداشت ولی در ستهای دوم و سوم تیم ایران با نتیجه 25 بر 13 و 25 بر 22 هندوستان را شکست داد و بعنوان صدر نشین گروه خود در مرحله یک هشتم نهایی به مرحله حذفی راه یافت.

سرمربی تیم والیبال جوانان کشورمان در این بازی از ترکیب تیم ایران در دو بازی گذشته شامل علیرضا نصر اصفهانی، میلاد عبادی پور، محمد امیر محمد، محمد فلاح، شهاب احمدی، جواد حسین آبادی و رسول شهسواری (لیبرو) استفاده کرد.

8 تیم برتر در مرحله دوم این دور از رقابتها به دو گروه E شامل ایران، هند، استرالیا و تایلند و گروه F شامل ژاپن، چین، کره جنوبی و تایلند تقسیم بندی شده و در مرحله بعدی تیمهای اول هر گروه با تیمها رده چهارم و تیمهای رده دوم با تیمهای رده سوم مبارزه می کنند.

26 بازی در دور مقدماتی شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا به میزبانی ارومیه برگزار که از این تعداد تیم های والیبال جوانان ایران، استرالیا، ژاپن، تایلند، هندوستان، چین تایپه، چین و کره جنوبی با کسب بیشترین امتیاز در چهار گروه، عنوان هشت تیم برتر مسابقات والیبال قهرمانی جوانان آسیا را به خود اختصاص دادند.

شانزدهمین دوره مسابقات والیبال جوانان آسیا انتخابی جام جهانی با حضور 13 تیم از شش تا 14 مهرماه سال جاری به میزبانی ارومیه مهد والیبال آسیا در سالن شش هزار نفری الغدیر ارومیه و سه هزار نفری شهید آهندوست برگزار می شود.

با توجه به انصراف قطر، پاکستان و کویت از شرکت در این دوره از مسابقات، کشورهای جمهوری اسلامی ایران، چین، کره جنوبی، قزاقستان، تاجیکستان، چین تایپه، استرالیا، ازبکستان، ژاپن، تایلند، سریلانکا، هندوستان و افغانستان 13 تیم شرکت کننده در این رقابتها را تشکیل می دهند که سه تیم برتر جواز حضور در مسابقات جهانی را کسب می کند.

شهر ارومیه به عنوان مهد والیبال آسیا پیش از این طی سال 89 میزبان مسابقات والیبال کاپ مردان آسیا و مسابقات والیبال دانش آموزان آسیا در سال 90 بوده و هم اکنون به واسطه ایجاد زیرساختهای ورزشی و رفاهی لازم آماده میزبانی از شانزدهمین دوره مسابقات والیبال قهرمانی آسیا انتخابی جام جهانی است.