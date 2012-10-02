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۱۱ مهر ۱۳۹۱، ۸:۱۱

در سیستان و بلوچستان/

تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه نخست سالجاری7.3 درصد کاهش یافت

تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه نخست سالجاری7.3 درصد کاهش یافت

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرکل پزشکی قانونی سیستان‌ و بلوچستان گفت: در پنچ ماهه نخست امسال 380 نفر در حوادث رانندگی استان جان خود را از دست دادند که این آمار در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته، 7.3 درصد کاهش را نشان می ‌دهد.

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته 410 نفر در تصادفات رانندگی سیستان و بلوچستان کشته شدند که این آمار امسال به 380 نفر کاهش یافته است.

وی گفت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی پنج ماهه امسال در این استان 300 نفر مرد و 80 نفر زن بودند.

ی افزود: همچنین با توجه به هشت هزار و 540 کشته تلفات حوادث رانندگی کل کشور در پنج ماهه نخست امسال سهم تلفات این حوادث در سیستان و بلوچستان 4.5 درصد از کل کشور است.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در بهار امسال بیان داشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 267 مورد در جاده‌ های برون شهری و پس از آن با 60 مورد در تصادفات جاده ‌های روستایی، 51 مورد درون شهری و دو مورد نامعلوم گزارش شده است.

وی گفت: همچنین در پنج ماهه نخست امسال، آمار دو ‌هزارو 359 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد یک هزار و 800 نفر مرد و 559 نفر زن هستند.

وی افزود: تعداد مصدومین حوادث رانندگی پنج ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 7.9 درصد افزایش یافته است.

عبدی اظهار داشت: تعداد مصدومین حوادث رانندگی پنج ماهه سال گذشته، دو هزارو 186نفر بوده است.

وی گفت: ضربه به سر در پنج ماهه نخست امسال با 62 درصد، بیشترین علت فوت‌ های ناشی از این حوادث را داراست.

کد مطلب 1709841

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