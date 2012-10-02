تلفات حوادث رانندگی در پنج ماهه نخست سالجاری7.3 درصد کاهش یافت

رضا عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: سال گذشته 410 نفر در تصادفات رانندگی سیستان و بلوچستان کشته شدند که این آمار امسال به 380 نفر کاهش یافته است.

وی گفت: از مجموع تلفات حوادث رانندگی پنج ماهه امسال در این استان 300 نفر مرد و 80 نفر زن بودند.

ی افزود: همچنین با توجه به هشت هزار و 540 کشته تلفات حوادث رانندگی کل کشور در پنج ماهه نخست امسال سهم تلفات این حوادث در سیستان و بلوچستان 4.5 درصد از کل کشور است.

مدیرکل پزشکی قانونی سیستان‌ و بلوچستان با اشاره به محل وقوع تصادفات منجر به فوت در بهار امسال بیان داشت: بیشترین تلفات حوادث رانندگی با 267 مورد در جاده‌ های برون شهری و پس از آن با 60 مورد در تصادفات جاده ‌های روستایی، 51 مورد درون شهری و دو مورد نامعلوم گزارش شده است.

وی گفت: همچنین در پنج ماهه نخست امسال، آمار دو ‌هزارو 359 مصدوم حوادث رانندگی در پزشکی قانونی استان ثبت شده است که از این تعداد یک هزار و 800 نفر مرد و 559 نفر زن هستند.

وی افزود: تعداد مصدومین حوادث رانندگی پنج ماهه امسال نیز در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل، 7.9 درصد افزایش یافته است.

عبدی اظهار داشت: تعداد مصدومین حوادث رانندگی پنج ماهه سال گذشته، دو هزارو 186نفر بوده است.

وی گفت: ضربه به سر در پنج ماهه نخست امسال با 62 درصد، بیشترین علت فوت‌ های ناشی از این حوادث را داراست.