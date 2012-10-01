افزایش 16 درصدی تولید ورق گالوانیزه و رنگی در فولاد مبارکه

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد مسعود سمیعی نژاد با بیان این مطلب گفت: شرکت فولاد مبارکه طی شهریور امسال، با ثبت یک رکورد جدید در بخش ورق رنگی، 11 هزار و 127 تن ورق رنگی تولید کرد، این در حالی است که رکورد قبلی این خط در مهر سال 87 (10 هزار و 300 تن) رخ داد.

وی افزود: در خط نورد گرم فولاد مبارکه نیز رکورد جدیدی در تولید برای چهارمین بار در سال جاری ثبت شد و تولید این بخش به 470 هزار و 125 تن کلاف گرم رسید. رکورد قبلی این ناحیه مربوط به مرداد سال جاری و به میزان 468 هزار و 50 تن بود.

مدیر عامل شرکت فولاد مبارکه با اشاره به رکورد جدید تولید این شرکت در خط برش شماره 2 ورق قلع اندود، تصریح کرد: این خط، با تولید 5687 تن ورق قلع اندود در شهریور موفق به ثبت رکورد تازه‌ای شد. در حالی که رکورد قبلی این واحد مربوط به اردیبهشت سال 89 بود که در آن 5127 تن تولید شد. وی ادامه داد: در بخش واحد احیای مستقیم این شرکت با تولید 498 هزار و166 تن آهن اسفنجی در شهریور91 به رکورد جدیدی دست یافت.



در حالی که آخرین رکورد ثبت شده این واحد به میزان 480 هزار و 705 تن در فروردین ماه 89 بود. سمیعی نژاد با اشاره به ثبت رکورد جدید فولاد مبارکه در بخش ریخته گری ناحیه فولاد سازی و نورد پیوسته، خاطرنشان کرد: در تاریخ 24 شهریور، 11 پاتیل ذوب ریخته‌گری شده در یک سکوئنس و رکورد زمانی13 ساعت و 15 دقیقه ریخته گری مداوم، انجام شد. وی ادامه داد: در شهریور سال 91، رکورد تولید 64 هزار و 33 تن کلاف گرم به ثبت رسید.

