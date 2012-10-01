درآمد پست استان مرکزی 8 درصد رشد یافت

محمد داودآبادی در گفت و گو با خبرنگار مهر افزود: پست استان مرکزی طی این مدت دو میلیارد و 237 میلیون و 330 هزار تومان درآمد را از مرسولات اعم از امانات پستی و نامه کسب کرده است.

وی با بیان اینکه استان مرکزی دارای 384 دفتر ICTروستایی ، دفاتر پیشخوان دولت و باجه های مرکزی است اظهارداشت: طی این مدت شش میلیون و 472 هزار و 340 مرسوله صادره استان بوده است.

داودآبادی سرانه هر مرسوله پستی را به ازای هر نفر جمعیت 5 مرسوله برشمرد و تصریح کرد: پست استان دارای 246 پرسنل است که هر پرسنل توانسته 91 میلیون ریال درآمد کسب کند.

مدیرکل پست استان مرکزی تعداد صندوقهای امانات واگذار شده را 715 صندوق عنوان کرد و گفت: این صندوقهای کوچک و بزرگ به ادارات و سازمانها و اشخاص حقیقی برای مدت یکسال واگذار شده است.

وی ادامه داد: این صندوقها طی یک قرارداد یک ساله برای ادارات و سازمانها 17 هزار و 325 تومان و صندوقهای بزرگ امانات بزرگ سازمانها 18 هزار و 375 تومان واگذار شده است.

داودآبادی اضافه کرد: همچنین این صندوقهای کوچک برای اشخاص حقیقی هشت هزار و 400 تومان و صندوقهای بزرگ 10 هزار و 500 تومان اجاره می شود.

