تبعات توطئه های دشمنان با تحمیل کمترین هزینه به مردم جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر عربیان در جلسه شورای عالی اداری استان البرز با اشاره به اهمیت ترویج فرهنگ بسیجی اظهار داشت: با توجه به تحریم ها و توطئه های دشمنان باید بسیجی وار به میدان عمل وارد شد.

وی افزود: با توجه به تغییر شگرد دشمنان در ضربه زدن به نظام، بسیجی بودن امروز به معنای گرفتن اسلحه در دست نیست، بلکه باید تمام تلاش خود را در جلب رضایت مردم به کار گرفت.



عربیان با بیان اینکه تا کنون تمام ترفندهای دشمنان خنثی شده است، تصریح کرد: این امر هزینه هایی را به نظام و مردم تحمیل کرده، ولی باید در مسیری تلاش کرد تا هزینه ها کمتر و کم رنگ تر شود.



هزینه های غیرضروری کاهش داده شود





وی تاکید کرد: باید هزینه های غیر ضروری را کاهش داد و مدیران اجرایی با شجاعت بیشتر برای رضایتمندی مردم تلاش کنند.



عربیان همچنین ادامه داد: بسیاری از مکاتبات با شخص استاندار انجام می شود که این شیوه با عنایت به سرعت بخشی بیشتر به روال اداری باید تغییر کند و بسیاری از این امور به معاونتها ارجاع می شود.



وی اضافه کرد: در جلسات و کارگروههای تخصصی باید شخص مدیران حضور پیدا کنند تا تمامی مسائل و مشکلات به صورت کارشناسی و کوتاه ترین زمان ممکن رفع شود.



عربیان گفت: دستگاه های نظارتی نیز مشاوران امین نظارتی برای مدیران اجرایی هستند که این امر نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.



وی همچنین تصریح کرد: وضعیت دستگاههای اجرایی استان در جذب سرمایه گذار رصد می شود.

