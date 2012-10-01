"انیمیشن های دنیا "روی پرده تالار سیروس صابر کرج مرور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه دوشنبه در اولین شب آغاز جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران انیمیشن های دنیا در تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی به نمایش درخواهد آمد.

در سانس آخر اولین شب جشنواره ساعت از ساعت 20 به مدت یک ساعت انیمیشن های دنیا مرور می شود.

روز ریو از بلغارستان 7 دقیقه/ سرگیجه از بلژیک 9 دقیقه / چوب بر از لهستان 15 دقیقه/ دیوارهای خالی از ایتالیا 8 دقیقه/ شاید ملاقات کنیم شاید نکنیم از لتونی 8 دقیقه / نگاه کن از سوئیس 5 دقیقه/ آواز مرغ از بلژیک 6 دقیقه/ بازی از لهستان 5 دقیقه / دیگ بخار از امریکا 12 دقیقه/ آخرین عکس از استرالیا 8 دقیقه/ اشتباه بزرگ از دانمارک 21 دقیقه/ ایستادن برای آزادی از چک به مدت سه دقیقه به نمایش در خواهد آمد.

فیلمهای بیست و نهمین جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران در البرز در "تالار سیروس صابر اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی" این استان روی پرده می رود.