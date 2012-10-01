  1. بین الملل
۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۵۵

ترکیه و قطر به مخالفان سوری:

متحد شوید تا موشک ضد تانک و هواپیما به شما بدهیم

متحد شوید تا موشک ضد تانک و هواپیما به شما بدهیم

در پی بروز اختلاف شدید در میان گروه های مخالف سوری، ترکیه و قطر با اعلام قطع کمکهای خود، ارائه آن را مشروط کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه " تودی زمان " چاپ ترکیه ، در پی بروز اختلاف شدید در بین گروه های مختلف مخالف دولت سوریه ، ترکیه و قطر که از حامیان مالی و تسلیحاتی اصلی این گروه ها بودند کمکهای خود را به این گروه ها قطع کرده اند.

بنا بر این گزارش، دولتهای ترکیه و قطر ادامه کمکهای خود به این گروه ها را منوط به ایجاد وحدت در میان این گروه ها کرده اند.

همچنین بنا بر این گزارش، مقامات ترک و قطری در تماس با رهبران این گروه ها اعلام کرده اند ادامه کمکها و ارسال موشک های ضد تانک و ضدهواپیما برای آنها منوط به تشکیل ساختار فرماندهی مشترک بین گروه های مختلف است.

کد مطلب 1709873

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها