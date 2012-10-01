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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۸:۱۹

امروز در مشهد/

3 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان افتتاح شد

3 نمایشگاه تخصصی صنعت ساختمان افتتاح شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد از افتتاح 3سه نمایشگاه تخصصی در حوزه صنعت ساختمان با حضور 127 شرکت داخلی و خارجی در مشهد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر؛ محمد سیدی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه افتتاح این نمایشگاهها اظهارکرد: نمایشگاه های بین المللی "صنعت کاشی و سرامیک، و شیرآلات بهداشتی ساختمان"، "خانه، آشپزخانه، حمام و جکوزی" و "درب و پنجره و صنایع وابسته" بعد از ظهر در مشهد آغاز شد.

سیدی گفت: در این نمایشگاه شرکت هایی از تهران، فارس، اصفهان، آذربایجان غربی، خراسان جنوبی و رضوی حضور دارند تا جدیدترین تکنولوژی های خود را در کنار نمایندگانی از کشورهای آلمان، انگلیس، چین،ژاپن، ایتالیا، مالزی و ترکیه به نمایش گذارند.

وی،کاشی، سرامیک و چینی آلات بهداشتی را از جمله زمینه های فعالیت شرکت کنندگان در این نمایشگاه ها عنوان کرد و افزود: شیرآلات ساختمانی، درب و پنجره و صنایع وابسته، خانه، آشپزخانه، حمام و جکوزی نیز از دیگر فعالیت هایی است که شرکت کنندگان می توانند در فضایی به مساحت 8هزار مترمربع آنها را ارائه کنند.

پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کاشی و سرامیک، چینی و شیرآلات بهداشتی ساختمان، سومین نمایشگاه بین المللی خانه، آشپزخانه، حمام و جکوزی  و سومین نمایشگاه بین المللی درب و پنجره و صنایع وابسته، 10 الی 14 مهرماه از ساعت 16 الی 22 پذیرای متخصصان و علاقه مندان است.

کد مطلب 1709883

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