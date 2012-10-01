به گزارش خبرنگار مهر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی عصر امروز در مراسم تجلیل از مدال آوران و قهرمانان المپیک 2012 لندن با اشاره به قهرمانی ورزشکاران ایران گفت: لحظاتی که شما قهرمانان مشغول مبارزه سخت بودید حرکات شما در روح ایرانیان می دمید و آنها همه شما را دعا می کردند.

وی افزود: مسابقات قهرمانان ایران در مسابقات المپیک به حدی حساس بود که همه مردم حرکات قهرمانان را لحظه به لحظه رصد می کردند به همین دلیل دعاها و پشتیبانی ملت موجب شد شما قهرمانان دل ملت را شاد کنید.

رئیس قوه مقننه با تاکید بر اینکه قهرمانی ورزشکاران ایران در المپیک از چند جهت اهمیت دارد گفت: در برهه فعلی با همت و پشتکار شما قهرمانان روحیه ملی کشورمان ارتقا پیدا کرد و همت شما باعث تقویت روحیه ملی شد.

لاریجانی با بیان اینکه قهرمانی ورزشکاران ایران در کارهای دیگر هم موثر است گفت: تاثیرگذاری قهرمانی ورزشکاران تنها در میدان ورزش نیست بلکه کار بزرگ و تاریخی شما موجب تقویت روحیه ملی شد.

وی با بیان اینکه اقدام ورزشکاران ایران نشان داد اگر جوانان ایران اسلامی همت کنند می توانند الگوهای برتر را در سطح جهان خلق کنند گفت: قطعا قهرمانی های شما باعث تلاش بیشتر جوانان در حوزه ورزش خواهد شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین تاسیس وزارت ورزش را امری خوب و خیر عنوان کرد و اظهار داشت: وزارت ورزش می تواند گامهای خوبی را در حمایت از ورزشکاران بردارد.

نماینده قم در خانه ملت با بیان اینکه انتقادهای نمایندگان ورزش از عملکرد وزارت ورزش و جوانان از باب خیرخواهی است گفت: انتقادات به دلیل این است که درون ورزش اصلاح شود.

لاریجانی تاکید کرد: اگر در مورد عملکرد فدراسیونهای ورزشی هم انتقادی می شود به دلیل این است که ورزش ضرر و زیان بیشتری نبیند و فدراسیونها به مقررات بین المللی پایبند باشند.

وی همچنین تاکید کرد: مجلس به موضوع ورزش حساسیت زیادی دارد و ورزش قهرمانی مورد حمایت ماست. تلاش کرده ایم در بودجه برای ورزش تمهیدات بیشتری فراهم کنیم تا نیازهای ورزشکاران رفع شود چرا که یک ورزشکار برای قهرمانی باید آسایش روحی و معیشتی داشته باشند.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به بازدید از اردوی تیم ملی کشتی قبل از مسابقات المپیک اشاره کرد و افزود: در آن ملاقات به آقای عباسی وزیر ورزش و جوانان گفتم اگر دولت می تواند مشکلات ورزشکاران نظیر سربازی و ... را حل کند به سرعت اقدام کند در غیر این صورت اگر نیاز است لایحه ای را به مجلس تقدیم کند تا نمایندگان به سرعت مشکلات بخش ورزش را برطرف کند.

لاریجانی تصریح کرد که فراکسیون ورزش مجلس شورای اسلامی پیگیر حل مشکل ورزشکاران است.