همراهی بخش خصوصی و تشکلها لازمه اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود موحدی در هم اندیشی اقتصاد مقاومتی و تشکلها از سلسله نشستهای ارتقای فضای کسب و کار افزود: تحریم‌های یک جانبه علیه کشورمان از ابتدای تشکیل نظام جمهوری اسلامی وجود داشته و اکنون نیز با تحریمهای هوشمند مواجه هستیم.

وی تاکید کرد: در چنین شرایطی لازم است با همفکری با تشکلها و صاحبنظران بخش خصوصی فرصتهای تحریم را به فرصتهای استثنایی تقویت تولید داخلی و صادارت غیرنفتی تبدیل کنیم.

قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت اظهار کرد: مقام معظم رهبری توجه خاص به حوزه اقتصاد داشته اند و در نامگذاری سالهای اخیر به توجه دادن به موضوعات اقتصادی تاکید کرده اند.



موحدی با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام ، رهایی از اقتصاد تک محصولی ، حمایت از تولید داخلی و صادرات گرا ، تواتمند سازی بخش خصوصی یا اصطلاحا مردمی کردن اقتصاد وفعالیت اقتصادی کارساز بخش خصوصی در یک فضای با امنیت مناسب را از محورهای اصلی در اقتصاد مقاومتی خواند.



وی افزود براساس این فرمایشات ، واگذاری فعالیتها به بخش خصوصی و در کنار آن توجه به مدیریت واردات ، تقویت بنیان داخلی و تولید علم و فناوری و تجاری سازی آن مورد تایید است، لذا باید مبتنی بر شرایط موجود وبا آینده نگری طراحی و مدیریت شود.



کاهش بروکراسی و بالا بردن سرعت عمل ، مدیریت درآمدهای ارزی و منابع و مدیریت ارتباط با جهان پیرامون در حوزه واردات و صادرات ، مدیریت رسانه و فرهنگ سازی و توجه ویژه به سرمایه های اجتماعی نظام و نیز مدیریت ذخایر استراتژیک از دیگر محورهای مورد تاکید موحدی در این نشست بود.



قائم مقام وزیر صنعت ، معدن و تجارت همچنین بر تعامل کارساز بین بخشهای دولتی و خصوصی وتقویت انضباط پولی و مالی و منابع بخش خصوصی با توجه به فرمایشات رهبر انقلاب تاکید کرد. در ادامه این جلسه برخی اعضای هیات رئیسه تشکلها به ارائه دیدگاههای خود در خصوص اقتصاد مقاومتی پرداختند.