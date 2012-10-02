رسول منعم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به بهره برداری از دو طرح ورزشی روستایی در قم اظهار داشت: ورزش قم در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت برداشته که یکی از این پیشرفت ها در بخش عمرانی بوده است.



پیشرفت ورزش قم در عرصه‌های مختلف همگانی،‌ قهرمانی و عمرانی



وی با اشاره به پیشرفت ورزش قم در عرصه‌های مختلف همگانی،‌ قهرمانی و عمرانی، افزود: ورزش قم در سال‌های اخیر گام‌های بزرگی در مسیر رشد و پیشرفت برداشته است و از همه مهم‌تر این است که این روند روز به روز در حال تداوم است.



منعم جایگاه ورزش و ورزشکاران استان قم در مقایسه با سایر استان‌های کشور را جایگاهی رفیع و مثبت ارزیابی کرد و افزود: از نگاه سازمان وزارت ورزش و جوانان، ورزش قم در چند سال اخیر در عرصه‌های مختلف ورزشی پیشرفت قابل ملاحظه‌ای داشته و قطعا این روند ادامه خواهد یافت.



معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: قم در سال‌های اخیر در راستای توسعه ورزش همگانی، پیشرفت ورزش قهرمانی و همچنین ساخت و ساز و توسعه اماکن و فضاهای روز باز و سرپوشیده ورزشی استانی سرآمد و نمونه بوده است و تلاش ما در سایه حمایت بیش از پیش مسئولان استان بر این است که این روند در آینده نیز ادامه یابد.



وی تاکید کرد: نگاه مسئولان وزارتخانه و استان قم به ورزش و ورزشکاران قم نگاهی کاملا مثبت و سازنده است و با این سرمایه، تلاش اداره کل تربیت بدنی استان قم برای توسعه بیشتر ورزش در بخش های مختلف ادامه خواهد یافت.



بهره برداری از دو طرح ورزشی روستایی در قم



منعم در ادامه با اشاره به بهره برداری از دو طرح ورزشی روستایی در قم عنوان داشت: نخستین طرح سالن ورزشی شهدای روستای قلعه چم در بخش سلفچگان قم بود که با اعتباری بالغ بر 400 میلیون تومان در زمینی به مساحت 700 متر مربع احداث و افتتاح شد.



وی یاد آور شد: دومین طرح نیز نخستین زمین چمن مصنوعی روستایی در روستای خاوه بخش کهک قم بود که برای احداث و بهره برداری از این زمین که مساحت آن 1500 متر مربع است، 130 میلیون تومان از اعتبارات استانی هزینه شد.



معاون توسعه ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان قم اضافه کرد: افزایش تعداد تیم‌های استان در لیگ‌های کشوری در رشته‌های مختلف ورزشی و همچنین رشد تعداد ورزشکاران سازمان یافته و به دنبال آن تداوم موفقیت‌های ورزشکاران استان قم در میدان‌های مختلف داخلی و خارجی گواه این مدعاست که قم در ورزش توانمندی زیادی دارد.



وی عنوان داشت: در حال حاضر یکی از استان‌هایی هستیم که در زمینه توسعه سرانه فضاهای ورزشی جایگاه مناسبی داریم و امسال چند‌ فضای ورزشی دیگر نیز به اماکن ورزشی استان قم افزوده می‌شود، پیش‌بینی ما این است که سریع‌تر از گذشته به سرانه هدف دست یابیم.

