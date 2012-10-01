علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن ابراز خرسندی از سفر قریب الوقوع مقام معظم رهبری به خراسان شمالی افزود: بی شک سفر پر خیر و برکت توام با معنویت رهبر فرزانه انقلاب، تحول فرهنگی را در منطقه به دنبال خواهد داشت.

وی اظهار داشت: مقام عظمای ولایت که خود نماد ارزشمندی از فرهنگ اسلامی و همچنین یگانه رهبری است که با جان و دل به فرهنگ عنایت داشته و آن را مثل هوا برای حیات بشری ضروری می‌داند، قطعا در سرزمین گنجینه فرهنگ‌ها، قدوم مبارک ایشان جان تازه‌ای را به مولفه های فرهنگی این استان خواهد بخشید.

رحیمی افزود: رهنمودهای مقام معظم رهبری در باب فرهنگ و جهت دهی معظم له در سال‌های اخیر، حرکت دولت نهم و دهم را در ارائه خدمات فرهنگی شتاب داده است و ما شاهد رشد چند برابری شاخص‌های فرهنگی در کشور بوده‌ایم.

مدیرکل کتابخانه‌های عمومی خراسان شمالی با تاکید بر اینکه حضور معظم له در هر نقطه‌ای از ایران اسلامی، خیر و برکت را برای مردم آن منطقه به همراه داشته است گفت: این سفر قطعا برای اهالی مومن و ولایت مدار خراسان شمالی که ازهم اکنون با شور و نشاط فراوان در انتظار قدوم مبارک ایشان هستند نیز منشا تحول فرهنگی و خیر و برکت خواهد بود.

وی تصریح کرد: این سفر برای کتابداران خراسان شمالی که خاطره دیدار تاریخی خود با مقام معظم رهبری را در سال گذشته به عنوان بهترین خاطره زندگی خود به همراه دارند، این سفر را یک فرصت مغتنم و به یاد ماندنی می دانند چرا که معظم له در این دیدار عنایت خاصی به کتابداران سراسر کشور داشته و این سفر برای این عزیزان، خاطره این دیدار را زنده خواهد کرد.

رحیمی یادآورشد: با عنایت به اینکه معظم له دغدغه فراوانی برای ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی دارند کتابداران استان از هیات همراه معظم له انتظار دارند تا خاطره این سفر و رویداد بزرگ را با احداث کتابخانه‌هایی که ره آورد سفر مقام معظم رهبری به خراسان شمالی خواهد بود برای همیشه زنده نگه دارند.

