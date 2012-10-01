تلفات تصادفات جاده ای در لرستان 5 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ شرافتی ظهر دوشنبه در همایش راهوران محله که با حضور مسئولان استان برگزار شد، گفت: کاهش 5 درصدی تلفات ناشی از تصادفات در پنج ماهه نخست سال جاری نشان دهنده همکاری و مشارکت راهوران محله است.

وی با بیان اینکه درصد زیادی از تصادفات رانندگی در جاده های فرعی ناشی از واژگونی است، تصریح کرد: شکل مهندسی و زیرساختهای جاده های روستایی و فرعی در کاهش تصادفات بسیار موثر است.

رئیس پلیس راه فرماندهی انتظامی استان لرستان هدف از تشکیل راهوران محله را همکاری در راستای کاهش تصادفات و حوادث رانندگی عنوان کرد و افزود: توجه به رعایت قوانین و مقررات به خصوص سرعت و سبقت غیرمجاز، عدم حمل مسافر از طریق ماشینهای باربر و دقت در هنگام عبور احشام در جاده های روستایی امری ضروری است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه های استان لرستان نیز در این همایش ایمنی وسایل نقلیه، رعایت قوانین و توجه به زیرساختهای جاده ای را در کاهش تصادفات مهم دانست و افزود: ارتقا سطح آموزشی و فرهنگ سازی در راستای ارتقا فرهنگ ترافیکی ضروری است.

نصرت الله حیدری تدابیر و تعامل فرماندهی انتظامی با دستگاه های امدادی و خدماتی در همه ابعاد را شایسته قدردانی دانست و گفت: طرح ایمن سازی مدارس حاشیه شهر با همکاری دستگاه های مرتبط در حال اجرا است.