دشمنان معیشت مردم را هدف قرار داده اند

به گزارش خبرنگار مهر، اسکندر صیدایی بعد از ظهر دوشنبه در جلسه ستاد توسعه کشاورزی که در سالن الغدیر فرمانداری کرج برگزار شد، اظهار داشت: در شرایط کنونی دشمن انقلاب اسلامی معیشت مردم را هدف قرار داده اند.



وی ادامه داد: دشمن در شرایط فعلی و اعمال تحریم اقتصادی بر علیه ایران هم اکنون معیشت مردم را هدف قرار داده اند.



معاون بودجه و برنامه ریزی استاندار البرز گفت: دشمنان فکر کرده اند با چنین تحریم هایی می توانند به نظام ما ضربه بزنند.



صیدایی تصریح کرد: ولی دشمنان با چنین کارهایی سبب می شوند که مردم ایران بیشتر حافظ نظام و ادامه دهنده راه شهدا و ایثارگران و زمینه پایداری نظام را مهیا کند.



وی در بخش دیگری از سخنرانی خود افزود: تعاونی ها امروزه شکل گرفته اند و بحث آب مورد نیاز آنان نیز باید مورد بررسی قرار گیرد.

