رشد و توسعه در ابعاد مختلف در گرو برخورداری از سرمایه اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار کاظم علیزاده ظهر دوشنبه در همایش راهوران محله اظهار داشت: در جامعه اسلامی محور و خط سیر سعادت و سلامت جامعه محور ولایت است.

وی با اشاره به اینکه شعار هفته ناجا "سرمایه اجتماعی اساس اقتدار نیروی انتظامی" نامگذاری شده است، اظهار داشت: رشد و توسعه در همه ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و امنیتی در گرو برخورداری از سرمایه اجتماعی است.

فرماندهی انتظامی استان لرستان با بیان اینکه ارتباط اجتماعی، اعتماد و مشارکت عناصر سرمایه اجتماعی هستند، عنوان کرد: سرمایه اجتماعی نیروی انتظامی مردم هستند.

سردار علیزاده در ادامه با تاکید بر نقش راهوران و همیاران در ارتقا آموزش فرهنگ ترافیکی، کاهش تصادفات و برقراری نظم و امنیت عمومی یادآور شد: هر کس باید با رعایت قوانین و مقررات حافظ جان و مال خود باشد.

وی افزود: ما باید از وقوع حوادث تلخ و ناگوار ناشی از بی احتیاطی ها با رعایت قوانین و مقررات عبرت بگیریم.

فرماندهی انتظامی استان لرستان با اشاره به اینکه مهندسی جاده ها، ایمنی وسائط نقلیه و... در کاهش و یا افزایش تصادفات نقش مهمی دارند، تصریح کرد: بیش ترین و مهمترین نقش در حوادث رانندگی متوجه رانندگان است.

سردار علیزاده ادامه داد: تعالی رفتار و فرهنگ باید به مرحله ای برسد که هر فرد محورهای رانندگی اصولی را در نظر بگیرد و بر اساس معیارها و قوانین رانندگی کند.

وی با تاکید بر همکاری راهوران در برگزاری جلسات آموزش همگانی در روستاها گفت: همیاران و راهوران محله نقش اساسی در فرهنگ سازی در زمینه رعایت قوانین و مقررات دارند.