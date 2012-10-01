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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۲۰

تیم فوتسال تربیت بدنی فرماندهی انتظامی مقام اول لرستان را کسب کرد

تیم فوتسال تربیت بدنی فرماندهی انتظامی مقام اول لرستان را کسب کرد

خرم آباد - خبرگزاری مهر: تیم فرماندهی انتظامی لرستان مقام اول مسابقات فوتسال هفته ناجا را به خود اختصاص داد.

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته ناجا یک دوره مسابقات فوتسال با حضور 24 تیم از ادارت و نیروهای مسلح به مدت یک هفته برگزار و ظهر امروز دوشنبه به پایان رسید.

در پایان این مسابقات 3 تیم به مرحله فینال راه یافتند و در رقابت صورت گرفته تیم های "مدیریت تربیت بدنی" معاونت تربیت و آموزش فرماندهی انتظامی لرستان، تیم "وحدت" و تیم فرماندهی انتظامی لرستان به ترتیب مقام های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.

مسابقه فینال این دوره از مسابقات فوتسال در محل سالن سه هزار نفری خرم آباد و با حضور جانشین فرماندهی انتظامی استان لرستان، معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامی استان و جمعی از مسئولان و ورزشکاران برگزار شد.

کد مطلب 1709916

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