امیر حسین شریفیان‌پور دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت مصدومیت قاسم حدادی‌فر، هافبک تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: فعلا نمی‌توان در مورد مصدومیت این بازیکن نظری داد زیرا او به بیمارستان منتقل شده و مشخص نیست که وضعیت مصدومیت او چگونه است.

وی ادامه داد: حدادی‌فر در دقایق پایانی بازی ذوب‌آهن مقابل داماش گیلان به دلیل برخورد بازیکن تیم داماش با صورت او مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

پزشک ذوب‌آهن تصریح کرد: فعلا مشغول بررسی وضعیت این هافبک هستیم و به زودی نظر خود را در مورد مصدومیت او اعلام می‌کنیم.