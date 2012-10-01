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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۳

شریفیان‌پور خبر داد:

انتقال قاسم حدادی‌فر به بیمارستان/ در انتظار پاسخ آزمایشات پزشکی

انتقال قاسم حدادی‌فر به بیمارستان/ در انتظار پاسخ آزمایشات پزشکی

اصفهان - خبرگزاری مهر: پزشک تیم ذوب‌آهن با اشاره به مصدومیت قاسم حدادی‌فر در بازی با داماش گیلان گفت: این بازیکن به دلیل مصدومیت به بیمارستان منتقل شد.

امیر حسین شریفیان‌پور دقایقی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت مصدومیت قاسم حدادی‌فر، هافبک تیم ذوب‌آهن اظهار داشت: فعلا نمی‌توان در مورد مصدومیت این بازیکن نظری داد زیرا او به بیمارستان منتقل شده و مشخص نیست که وضعیت مصدومیت او چگونه است.

وی ادامه داد: حدادی‌فر در دقایق پایانی بازی ذوب‌آهن مقابل داماش گیلان به دلیل برخورد بازیکن تیم داماش با صورت او مصدوم شد و نتوانست به بازی ادامه دهد.

پزشک ذوب‌آهن تصریح کرد: فعلا مشغول بررسی وضعیت این هافبک هستیم و به زودی نظر خود را در مورد مصدومیت او اعلام می‌کنیم.

گفتنی است، قاسم حدادی‌فر در دقیقه 89 بازی عصر امروز ذوب‌آهن مقابل داماش گیلان به دلیل مصدومیت از سوی رسول کربکندی تعویض شد.

کد مطلب 1709922

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