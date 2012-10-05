وعده رویانیان برای حل مشکل علی کریمی/ پرسپولیس خانه شماست!

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رویانیان، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در تمرین صبح امروز جمعه تیم ملی حضور یافت و با استقبال گرم کارلوس کی‌روش و ملی پوشان فوتبال کشورمان روبه‌رو شد. براساس اعلام سایت رسمی باشگاه پرسپولیس، محمد رویانیان به منظور حمایت از تیم ملی در آستانه بازی حساس برابر کره جنوبی در تمرین صبح امروز ملی پوشان در ورزشگاه آزادی حضور یافت.

کی‌روش سرمربی تیم ملی به محض حضور رویانیان به سمت مدیرعامل پرسپولیس رفت و او را در آغوش گرفت. کی‌روش نیز ضمن استقبال از حضور رویانیان خواستار حمایت همه جانبه هواداران پرسپولیس در آستانه بازی با کره جنوبی شد.

محمد رویانیان به کی‌روش تاکید کرد، باشگاه پرسپولیس و هوادارانش در بازی با کره جنوبی با تمام وجود در کنار تیم ملی خواهند بود و برای حمایت از تیم ملی از هیچ کوششی دریغ نخواهند کرد.

رویانیان با خنده به کی‌روش گفت: اگر کمک بخواهید حاضرم در زمین هم به شما کمک کنم. کی‌روش هم در پاسخ گفت: شما و آقای کفاشیان با توجه به قد و قامتی که دارید می‌توانید مدافع میانی بسیار خوبی برای تیم ملی باشید، به ویژه که شکم هم ندارید و برای این پست می‌توانید موثر واقع شوید!

کی‌روش صحبت‌های دیگری هم با رویانیان داشت و پس از آن مدیرعامل پرسپولیس از سرمربی تیم ملی خواست که به امور تمرینی تیم رسیدگی کند و از ابراز لطف کی‌روش تشکر کرد. در این تمرین بازیکنان تیم ملی و حتی ملی پوشانی که در پرسپولیس حضور ندارند به سمت رویانیان آمده و گفتگوی گرمی با مدیر عامل پرسپولیس داشتند.

در این میان دیده بوسی گرم علی کریمی و رویانیان توجه همه را به خود جلب کرده بود. کریمی به سمت رویانیان آمد و مدیرعامل پرسپولیس را به گرمی در آغوش گرفت. گفت و شنود عاطفی و گرم رویانیان و کریمی به گونه‌ای بود که اندک خبرنگاران حاضر در تمرین سعی می‌کردند از جزئیات این گفتگو مطلع شوند.

رویانیان به کریمی گفت: روحیه‌ات را حفظ کن و به مسائلی که اخیرا به وجود آمده زیاد فکر نکن. شما یکی از وزنه‌های تیم ملی هستی و ما انتظار داریم یکی از بهترین بازی‌هایت را برابر کره جنوبی نشان دهی. در مورد پرسپولیس هم باید بگویم این تیم خانه شماست. به خویشتنداری­ات ادامه بده و من نیز تلاش می‌کنم تا این مشکل حل شود.

مدیرعامل پرسپولیس همچنین به کریمی تاکید کرد: باید کاری کنیم تا حرمت‌ها حفظ شود و رابطه مربی و بازیکن مثل رابطه پدر و فرزندی باشد. کریمی نیز در پاسخ گفت: ممنونم که به تمرین تیم ملی آمدید و باعث دلگرمی ملی پوشان شدید.

رویانیان در پایان این تمرین با تک تک بازیکنان ملی پوش دقایقی صحبت کرد و سعی می‌کرد حضورش باعث نشاط و شادابی در اردوی تیم ملی شود. محمود سالارکیا، رئیس کمیته انضباطی باشگاه پرسپولیس رویانیان را در این تمرین همراهی می‌کرد.