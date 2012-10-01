تساوی پرگل فجر با آلومینیوم 10 نفره/ ششمین مساوی شاگردان میثاقیان

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال آلومینیوم هرمزگان و فجرسپاسی شیراز در چارچوب هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 18 امروز دوشنبه در ورزشگاه خلیج فارس هرمزگان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه مساوی 3 بر 3 به پایان رسید.
هادی دهقانی، میثم آقایی و جعفر بذری در دقایق 28، 38 و 84 گلهای آلومینیوم را به ثمر رساندند و مجتبی ترشیز در دقایق 24 و 75 (پنالتی) و حسین خسروی در دقیقه 52 برای فجر گلزنی کردند. این نتیجه در حالی رقم خورد که آلومینیوم از دقیقه 73 و با اخراج وحید عسگری 10 نفره به بازی ادامه میداد.
فجرسپاسی با این تساوی 19 امتیازی شد و در رده سوم جدول قرار گرفت. آلومینیوم هم 9 امتیازی شد و در مکان شانزدهم باقی ماند. این ششمین تساوی تیم آلومینیوم هرمزگان از 11 بازی گذشته بود.
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