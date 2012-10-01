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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۱۹:۳۹

باهک:

توهین به پیامبر نشان دهنده بدبختی دشمن است

توهین به پیامبر نشان دهنده بدبختی دشمن است

کرج - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه کرج گفت: توهین به پیامبر نشان دهنده بدبختی دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ احمدرضا باهک بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه همایش تجلیل از حافظان کلام وحی در جمع خبرنگاران استان، اظهار داشت: توهین به پیامبر نشان دهنده عجز، ناتوانی و بدبختی دشمنان اسلام است.

وی ادامه داد: امروزه شاهد هستیم که دشمنان اسلام به توهین کردن روی آورده اند که کاری جز این در برابر نورانیت و پاکی اسلام نمی توانند بکنند.

فرمانده سپاه کرج افزود: در راستای محکوم کردن این عمل شنیع دشمنان تجمع و رزمایش 20 هزار نفری را در استان البرز شاهد بودیم که امروز نیز همایش تجلیل از حافظان قرآن را برگزار کرده ایم.

باهک تصریح کرد: قرآن کریم همه هستی و دارایی ما است که ما را در برابر هجمه های دشمنان بیمه می کند.

فرمانده سپاه کرج اظهار داشت: یک جامعه قرآنی در برابر تمام توطئه و نقشه های دشمنان اسلام استوار و محکم است.
 

کد مطلب 1709928

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