تمام مصوبات شورای فرهنگ عمومی فیروزکوه اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه شورای فرهنگی عمومی شهرستان فیروزکوه با حضور امام جمعه، فرماندار، رئیس اداره فرهنگ ارشاد اسلامی و اعضای دیگر شورا، عصر دوشنبه در سالن اجتماعات اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی فیروزکوه برگزار شد.

دبیر کارگروه فرهنگ عمومی شهرستان فیروزکوه در ابتدا مصوبات جلسه قبلی را بیان داشت و از ادارات مربوطه که برای اجرای 100 درصد مصوبات شورای فرهنگ عمومی همکاری داشتند، تقدیر و تشکر کرد.

بهزاد نجفی موضوعات جلسه را بررسی اقدامات ادارات شهرستان برای تحقق شعار سال مقام معظم رهبری، برنامه ریزی برای هرچه با شکوه برگزار شدن مراسم عید غدیر خم و سازماندهی تبلیغات محیطی شهرستان عنوان کرد.

مسلمانان با تظاهرات باشکوه به آمریکا و اسرائیل اعلام انزجار کردند

نماینده ولی فقیه در شهرستان و امام جمعه فیروزکوه نیز در ادامه این جلسه، ضمن محکوم کردن توهین به پیامبر(ص) گفت: مسلمانان جهان با تجمعات و تظاهرات باشکوهشان اعلام انزجار به آمریکا و اسرائیل را نشان دادند.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری ادامه داد: دشمن از توطئه بر علیه مسلمانان دست برنمی دارد و هر دفعه برنامه جدیدی را برای مقابله با اسلام تدارک می بیند، این اقدامات دشمنان نور اسلام را می تاباند و اتحاد و انسجام مسلمانان را بیشتر می کند و ما امروز در جلسه فرهنگ عمومی جسارت به پیامبراعظم(ص) را به شدت محکوم می کنیم.

وی به سفر رئیس جمهور به سازمان ملل و سخنرانی 31 شهریورماه وی در این سازمان نیز اشاره کرد و بیان داشت: دشمنان نمی خواستند رئیس جمهور ایران در مجمع سازمان ملل حضور پیدا کند و اگر حضور پیدا می کند این حضور کمرنگ باشد.

وی اضافه کرد: رئیس جمهور کشورمان به همراه هیئت همراه با حضورش، چراغی را در سازمان ملل روشن کرد که مقام معظم رهبری در 30 شهریور 1360 به عنوان رئیس جمهور وقت به ایراد سخن پرداخت و با اقتدار تمام مواضع ایران را شفاف بیان کرد و احمدی نژاد در ادامه مسیری که رهبری ترسیم کرده است، قدم برداشت.

دشمنان مسائل اقتصادی را در رأس تحریم قرار دادند

رئیس شورای فرهنگ عمومی شهرستان عنوان داشت: امروز اگر بحث تحریم است مسائل اقتصادی را دررأس آن قرار داده اند و می خواهند اقبال مردم به رهبری و نظام را کم کنند، اما برعکس آن، ایمان مردم محکمتر و خشم مردم نسبت به آنها شدیدتر خواهد شد.

وی ادامه داد: ثمره و نتیجه تحریم های اقتصادی، افزایش ایمان، توکل بر خدا و خشم انقلابی مردم در برابر استکبار جهانی بوده است.

نماینده ولی فقیه در شهرستان فیروزکوه بیان داشت: با نامگذاری سالها از سوی مقام معظم رهبری که اذهان عمومی را به سمت مسائل اقتصادی جلب می کنند و مطرح شدن مقوله اقتصاد مقاومتی از سوی معظم له، باید در مقام عمل مقاومت خود را در برابر این فشارها و هجمه ها افزایش دهیم.

وی از مسئولان خواست صرفه جویی را در رأس کار خود قرار دهند و افزود: این امر، یکی از اصلی ترین محورهای اقتصاد مقاومتی است.

حجت الاسلام عبدالعلی استیری تأکید کرد: مراسم عید غدیر باید باشکوه تر از سالهای گذشته برگزار شود چراکه هر چه عید غدیر پررنگتر باشد به امیرالمومنین(ع) نزدیکتر خواهیم شد.