ناراحتی میداودی پس از برد استقلال/ صحبت درگوشی آتیلا با فتح الله زاده

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در چارچوب هفته یازدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 18:15 امروز دوشنبه در ورزشگاه آزادی به مصاف صبای قم رفت و توانست حریف خود را با یک گل از پیش رو بردارد.

حاشیه‌های این دیدار به شرح زیر است:

* علی فتح الله زاده، امیرقلعه نویی و علیرضا منصوریان در این دیدار از سوی هواداران استقلال تشویق شدند اما سرمربی تیم ملی، کارلوس کی‌روش، مورد تشویق هواداران قرار نگرفت.

* با آغاز بازی سید مهدی رحمتی و امیرحسین صادقی به سوی نیمکت صبا رفتند و با صمد مرفاوی خوش و بش کردند. میلاد نوری و مرتضی کاشی هم از تیم صبا با امیر قلعه نویی صحبت کردند و از وی برای حضور در میدان رخصت خواستند.

* آتیلا حجازی که در ورزشگاه حضور داشت، به طور محرمانه با مدیرعامل باشگاه استقلال گفتگو کرد با این حال مسئولان حراست ورزشگاه اجازه ندادند که در بخش VIP ورزشگاه بنشیند چون بلیت این قسمت را در اختیار نداشت!

* نزدیکان باشگاه صبا اعلام کردند مجتبی حسینی برای آخرین بار روی نیمکت صبا می‌نشیند و پس از بازی با استقلال از این تیم خواهد رفت.

* صمد مرفاوی از سوی هواداران استقلال تشویق شد.

* با توجه به گرانی بلیت، هواداران استقبال چندان خوبی از این دیدار به عمل نیاورده بودند.

* فتح الله زاده در پایان مسابقه از هواداران استقلال خواست فرهاد مجیدی را تشویق کنند.

* گروهی از هواداران استقلال با سردادن شعار "مجیدی پولکی، نمی‌خواهیم" علیه این بازیکن موضع گرفتند.

* در بین هواداران استقلال برای تشویق فرهاد مجیدی دودستگی به وجود آمده بود.

* میلاد میدوادی، مهاجم تیم فوتبال استقلال که ظاهرا از نیمکت نشینی در این دیدار ناراحت بود، زودتر از دیگر بازیکنان و با عصبانیت ورزشگاه را ترک کرد.