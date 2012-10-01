سوریه باتروریسم سازمان یافته مورد حمایت برخی اعضای شورای امنیت روبروست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه اسکای نیوز عربی، ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه در سخنانی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعلام کرد سوریه برای موفقیت دبیرکل سازمان ملل متحد آرزوی موفقیت می کند.



وی تاکید کرد : برخی اعضای دائم شورای امنیت از تروریسم در سوریه حمایت می کنند و سوریه با تروریسم سازمان یافته روبرو است.



ولید المعلم افزود : سوریه با انفجار تروریستی روبرو بود که القاعده به ارتکاب آن اعتراف کرد، سوریه با تروریسمی روبرو است که از حمایت خارجی برخوردار است.



وی خاطر نشان کرد کشورهای همسایه سوریه، عبور تروریستها را به داخل کشور نادیده می گیرند.



المعلم گفت : اعضایی در شورای امنیت، جنگها را به بهانه حمایت از تروریسم به راه انداختند، اما اکنون از تروریسم در سوریه حمایت می کنند.

وی افزود : سوریه هزاران نفر از فرزندانش را در راه دفاع از شهروندانش در مقابله با تروریسم از دست داده است.



المعلم با بیان اینکه از تروریستها با پول و سلاح حمایت می شود، اعلام کرد سوریه با ناظران همکاری کرده است و تمام تسهیلات را در اختیار آنها قرار داده است.



وی افزود سوریه از تعیین اخضرالابراهیمی به عنوان نماینده جدید سازمان ملل متحد و از طرح شش گانه کوفی عنان و قطعنامه نشست ژنو هم استقبال کرده است.



المعلم خاطر نشان کرد باید طرفهای حامی گروههای مسلح در سوریه را به توقف حمایت تسلیحاتی از آنها و حمایت از یافتن راههایی برای حل بحران وادار کرد.



به گفته وی، سوریه گامهای اصلاح طلبانه جدی و مهمی برداشته است که منجر به تدوین قانون اساسی جدیدی شده است که به همه پرسی هم گذاشته شد.



المعلم اظهار داشت ملت سوریه تنها طرفی است که درباره آینده خود و شکل دولت و رهبری خود از طریق انتخابات تصمیم می گیرد.



وزیر امور خارجه سوریه تصریح کرد ملت سوریه با دخالت خارجی در امور کشورشان مخالف هستند.



المعلم گفت مخالفان باید به گفتگو و دوری از خشونت پایبند باشند و آنها را برای توقف خونریزی به پای میزمذاکرات دعوت می کنم.



وی با بیان اینکه، به راه حل سیاسی برای بحران سوریه ایمان داریم، افزود سوریها به سبب فعالیت گروههای مسلح از خانه و کاشانه خود آواره شده اند.



المعلم اظهار داشت برخی برای شعله ور کردن بحران انسانی در کشورهای همجوار سوریه به منظور تشدید بحران تلاش می کنند.



وی افزود برخی از مسئله آوارگان برای دریافت کمکهای مالی سوء استفاده می کنند و از آوارگان سوری می خواهم به سوریه بازگردند.



المعلم در ادامه گفت : سوریه بر حق طبیعی خود برای بازپس گیری جولان اشغالی پافشاری می کند و نقض قطعنامه های سازمان ملل متحد از سوی اسرائیل را نمی پذیرد.



وی افزود سوریه بار دیگر درخواست خود مبنی بر عاری شدن خاورمیانه از تمام سلاحهای کشتار جمعی را تکرار می کند.



