به گزارش خبرگزاری مهر، رضا سیار در جلسه شورای اسلامی استان قم با اشاره به اینکه پایین نگهداشتن تولیدات دامی دستوری نیست، گفت: عدم ثبات قیمت نهاده‌های دامی دامدران را به بن بست رسانده است و ناچاراً با عدم حمایت مالی از آنها دام روانه کشتارگاه می‌‌شود.



وی در این رابطه اظهار داشت: آمار کشتارگاه قم نشان می‌دهد که کشتار دام ماده در این کشتارگاه به بیش از 75 درصد رسیده است در حالی که بایستی این رقم معکوس و در مورد دام نر انجام شود و این جریان معکوس نهایتاً دام استان را با مشکلات جدی مواجه کرده است.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی قم در مورد عدم حمایت مالی از دامداران گفت: نه تنها بانک کشاورزی از مسیر تخصصی خود را خارج شده علاوه بر این سازمان جهاد کشاورزی هم در تأمین نهاده‌های دامی به خصوص در بخش واردات مسئولیتی ندارد و کار از دست این وزارتخانه خارج و تولی گری آن را وزارت صنعت، معدن و تجارت به عهده گرفته که طبیعی است این وزارتخانه نمی‌تواند دقیق، به موقع و هماهنگ با شرایط دامداران حرکت کند، در حالی که حمایت از دامداران در مسیر تولید باید قبل از تولید و در مرحله تولید و در بعد از تولید بر عهده وزارت جهاد کشاورزی باشد.



وی در این خصوص گفت: این حرف برای مردم قانع کننده نیست که مسئولان بازرگانی بگویند تولید در اختیار مانیست و مسئولان کشاورزی هم بگویند تأمین نهاده‌ها در اختیار ما نیست باید تولید از مزرعه تا سفره مردم و حتی قیمت گذاری آن در اختیار یک وزیر باشد.



بیشترین میزان واکسیناسیون دام کشور در قم



مدیرکل دامپزشکی قم نیز در این جلسه در توضیح نبود و عدم به موقع واکسیناسیون دام‌ها گفت: در قم به دلیل وجود مرکز تبادل دام و تحت تأثیر قاچاق و ورود دام غیرمجاز بیشترین میزان واکسیناسیون را در کشور دارد.



مهدی رفیعی محمدی در این رابطه افزود: متأسفانه با قاچاق و ورود دام غیرمجاز در کشور برخورد جدی صورت نمی‌پذیرد و این امر موجب شده تنوع بیماری‌های دامی بخصوص تب برفکی بشدت افزایش داشته باشد بگونه‌ای که واکسن‌های موجود قابلیت مقابله با بیماری را ندارد و نهایتاً ناگزیر باید واکسن با فرمول و ترکیب جدید ساخته شود که این اقدام صورت پذیرفته و ان شاءالله موسسه رازی تا هفته آتی این واکسن ها را تهیه می‌‌کند.



وی در رابطه با کنترل بیماری‌ها اظهار داشت: ضدعفونی رایگان یکی از اقداماتی است که در رابطه با کنترل بیماری انجام می شود اما مهمترین مشکل ما در استان بخش قرنطینه دام است.



محمدرضا باقرپناهی، رئیس شورای اسلامی استان قم نیز در این جلسه وضعیت دام استان را تهدید آمیز ارزیابی و لزوم چاره جویی مسئولان را خواستار شد.