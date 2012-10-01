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۱۰ مهر ۱۳۹۱، ۲۱:۱۸

عصر امروز/

اصناف آشتیان توهین به پیامبر اعظم را محکوم کردند

اصناف آشتیان توهین به پیامبر اعظم را محکوم کردند

آشتیان - خبرگزاری مهر: اصناف شهر آشتیان با اجتماع در میدان آزادی این شهر توهین به پیامبر اعظم را محکوم کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس اداره اصناف شهرستان آشتیان عصر دوشنبه در این مراسم ضمن محکومیت فیلم موهن علیه پیامبر اعظم (ص)  گفت: دشمنان قسم خورده اسلام با حمایت از سازندگان فیلم موهن علیه پیامبر اعظم  بار دیگر خشم خود از گسترش دین مبین اسلام در جهان بروز دادند.

عبدالحسین یزدی ادامه داد: غرب از اسلام گرایی مردم جهان در هراس است و این ترس موجب شده تا فکر نکرده و غیر عاقلانه این خشم را بار دیگر به دنیا ثابت کردند.

وی افزود: دشمنان با توهین به مقدسات مسلمانان تنها ناتوانی و زبونی خود را به جهانیان ثابت کردند و با دستان خود بار دیگر باعث شدند تا تنفر جهانی از استکبار و صهیونیسم تشدید یابد.

رئیس اداره اصناف شهرستان آشتیان تاکید کرد: بی‌تردید این اقدامات در راستای اسلام ستیزی اجرا می‌شود و گواه آشکاری بر ترس نظام سلطه از بروز موج بیداری اسلامی و درماندگی آنان در برابر اسلام است.

یزدی تاکید کرد: مسلمانان باید با اتحاد و هنبستگی این اقدام موهن را محکوم کنند.
 

کد مطلب 1709950

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