به گزارش خبرنگار مهر، "تونی اولیویه‌را" پس از تساوی تراکتورسازی برابر نفت در نشست خبری ضمن بیان مطلب فوق گفت: فکر می کنم در کل بازی خوبی بود و از رفتار و شخصیت تیم رضایت دارم. امروز تیمی داریم که می داند چگونه بازی کند و مقابل حریفان عملکرد بهتری دارد.

وی با اشاره به اینکه تیم نفت در طول بازی به دنبال اشتباهات تراکتورسازی و استفاده از ضد حملات بود، افزود: به نظرم نتیجه مساوی برای ما کم بود اما الان کاری نمی توانیم بکنیم. فقط می توانم از طرز بازی و رفتار بازیکنانم ابراز رضایت کنم.

خبرنگاری در مورد نیمکت نشینی احسان حاج صفی پرسید که سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی اظهار داشـت: اینها انتخاب فنی و نظر من است. شما هر روز سر تمرین نیستید که ببینید چه اتفاقی می افتد. امروز انتخاب من این بود که احسان نباشد در حالی که در بازی‌های گذشته بازی کرد.

وی در خصوص اینکه مسائل انضباطی باعث نیمکت نشینی این بازیکن شده است، تصریح کرد: این مسائل تنها داخل باشگاه قابل بررسی است اما می گویم یکی از اصول تیمی که می خواهد به اهدافش برسد داشتن انضباط است. برای من، تیم بالای سر همه بازیکنان قرار داشته و از همه مهم‌تر است. زمانی که من تصمیم می گیرم به نظرم بهترین تصمیم را گرفته ام زیرا با هیچ کسی دشمنی و مسئله شخصی ندارم.

تونی اولیویه‎را صحبت هایش را اینگونه ادامه داد: طبق فلسفه ای که دارم، بازیکنان من را نجات می دهند و مشکلات را در زمین حل می کنند. مربی تنها راه را نشان می دهد حالا این تیم تراکتور باشد، بارسلونا، رئال مادرید و یا استقلال . این بازیکنان هستند که در زمین مشکلات را حل می کنند.

خبرنگاری در مورد عصبانیت بیش از اندازه این مربی در جریان بازی پرسید که وی اظهار داشت: شما امروز خبرنگارید و اگر روزی جای من باشید ممکن است به جای لگد زدن به آب معدنی صندلی را بشکنید. اینها عکس العمل لحظه ای است و با توجه به موقعیت بازی ممکن است رخ دهد اما من در پایان بازی می روم و با تمام بازیکنان دست می دهم. ممکن است این اتفاقات بر اثر لو دادن توپ، اشتباه در پاس یا گل نزدن رخ دهد.

سرمربی تراکتورسازی اضافه کرد: من مربی‌ای را می شناسم که دست در جیب می نشیند و بازی را نگاه می کند انگار برایش بازی مهم نیست. "والری لوبانوفسکی" روی نیمکت می نشست و مانند ساعت شماطه دار تکان می خورد و یا مورونیو در بازی رئال با منچسترسیتی بدون توجه به اینکه لباسش مارک دار است خود را روی زمین پرتاب می کند. این عکس العمل ها طبیعی است اما یک مربی باید همیشه آرام باشد تا این آرامش را به زمین منتقل کند ولی در بعضی موارد ممکن است آدرنالین آدم بالا بزند.

وی در پایان با اشاره به اینکه بارسلونا هم در طول 90 دقیقه کاملا توپ و میدان را در اختیار ندارد در خصوص تعطیلی لیگ برتر گفت: ما می دانیم هر سه، چهار بازی یک بار استراحت می کنیم و این به خاطر برنامه های تیم ملی ایران است تا بتواند به جام جهانی صعود کند. مطمئنا امروز مهم‌ترین قضیه فوتبال شما تیم ملی است و باید به آن توجه کرد. می دانم تعطیلی لیگ اتفاق خوبی نیست ولی تیم ملی امروز مهم‌تر است.