برترین های مسابقات قرآنی سپاه روح الله استان مرکزی مشخص شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سی و یکمین دوره مسابقات قرآن کریم سپاه روح الله استان مرکزی عصر دوشنبه با معرفی نفرات برتر در دو بخش پاسداران و سربازان وظیفه در اراک پایان یافت.

مسوول امور روحانیون سپاه روح الله استان مرکزی در این مراسم با تاکید بر ضرورت ترویج فرهنگ قرآنی در جامعه بیان داشت: حرکت در مسیر فرهنگ قرآنی توطئه های دشمنان را خنثی می کند.

حجت الاسلام علی اکبر محمدی افزود: قرآن کامل ترین منشور حرکت فردی و اجتماعی بشریت است و باید به عنوان نقشه راه همه مسلمانان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.



وی ادامه داد: جنگ نرمی که دشمنان با هدف ضربه زدن به انقلاب اسلامی ایران در پیش گرفته اند باید با بهره گیری از فرهنگ قرآنی و آموزه های قرآنی در برابر آن ایستادگی کرد.

مسئول امور روحانیون سپاه روح الله استان مرکزی تاکید کرد: بسیجیان باید با حضور در بخش های مختلف جامعه نقش به سزایی در ترویج فرهنگ قرآنی دارند .

در پایان این مسابقات هفت پاسدار و هفت سرباز وظیفه با کسب رتبه های برتر در رشته های قرائت تحقیق، ترتیل، حفظ کل و جز، مفاهیم سطح یک و دو و اذان به مسابقات قرائت قرآن کریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی کشور که آذرماه امسال در تهران برگزار می شود، راه یافتند.